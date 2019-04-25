《外企業績》微軟第三季多賺近兩成勝預期，雲業務表現搶鏡

《經濟通通訊社２５日專訊》微軟第三季盈利增長１８﹒７％至８８﹒１億美元，每股盈利

為１﹒１５美元，優於市場預期。收入增長１４％至３０５﹒７億美元，超過預期的２９８﹒４

億美元，受惠於更多企業使用其Ａｚｕｒｅ雲計算服務及Ｏｆｆｉｃｅ辦公自動化套裝軟件。

微軟股價在盤後交易中急升３﹒５％，今年內上升約２３％，股價於常規交易時段創下１２

５﹒８５美元的紀錄高位。

首季微軟的旗艦雲產品Ａｚｕｒｅ收入增長７３％至９６﹒５億美元，高於市場預期的９２

﹒８億美元，但較第二季的７６％增幅略有緩。（ｍｎ）

