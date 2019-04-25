《經濟通通訊社２５日專訊》Ｔｅｓｌａ（特斯拉）首季虧損７﹒０２億美元，調整後每股
虧損２﹒９美元，遠大於市場預期的虧損１﹒１５美元，受累於Ｍｏｄｅｌ ３交付困難。
Ｔｅｓｌａ現預期第二季繼續虧損，要到第三季才扭虧為盈，重申預期今年交付最多達４０
萬輛汽車，而第二季交付量介乎９至１０萬輛。（ｍｎ）
25/04/2019 09:37
《外企業績》Ｔｅｓｌａ首季蝕７億美元遜預期，料第三季扭虧
《經濟通通訊社２５日專訊》Ｔｅｓｌａ（特斯拉）首季虧損７﹒０２億美元，調整後每股
虧損２﹒９美元，遠大於市場預期的虧損１﹒１５美元，受累於Ｍｏｄｅｌ ３交付困難。
Ｔｅｓｌａ現預期第二季繼續虧損，要到第三季才扭虧為盈，重申預期今年交付最多達４０
萬輛汽車，而第二季交付量介乎９至１０萬輛。（ｍｎ）
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