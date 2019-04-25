【油市博奕】沙特：伊朗制裁豁免結束後無需立即增產

《經濟通通訊社２５日專訊》沙特能源部長法利赫表示，在美國終止對伊朗原油買家的制裁

豁免後，沒有必要立即提高石油產量，但如果需求增加，沙特將會作出回應。

法利赫表示，目前的指導原則是石油市場基本面，而不是價格，雖然委內瑞拉石油行業遭制

裁，以及美國對伊朗制裁將被收緊，但石油庫存實際上仍在繼續增加，故沒有必要立即採取任何

行動。（ｍｎ）

