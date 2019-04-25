《經濟通通訊社２５日專訊》英國保守黨頗具影響力的１９２２委員會主席布雷迪表示，保
守黨將要求首相文翠珊提供明確的離任時間表，但不會改變修訂黨魁挑戰規則。
文翠珊去年１２月贏得信任投票，根據黨規，在１２個月內其黨魁地位不會再受到挑戰。但
由於保守黨內很多議員不滿文翠珊處理脫歐的方式，希望文翠珊能盡快下台。
布雷迪表示，不會修訂黨規，在１２個月期間不能進行第二次信任投票。不過若文翠珊的脫
歐協議不獲國會批准，將要求她提出她辭職下台的明確路線圖。（ｍｎ）
25/04/2019 12:03
【脫歐之後】英國保守黨拒修訂黨規即時向文翠珊逼宮
《經濟通通訊社２５日專訊》英國保守黨頗具影響力的１９２２委員會主席布雷迪表示，保
守黨將要求首相文翠珊提供明確的離任時間表，但不會改變修訂黨魁挑戰規則。
文翠珊去年１２月贏得信任投票，根據黨規，在１２個月內其黨魁地位不會再受到挑戰。但
由於保守黨內很多議員不滿文翠珊處理脫歐的方式，希望文翠珊能盡快下台。
布雷迪表示，不會修訂黨規，在１２個月期間不能進行第二次信任投票。不過若文翠珊的脫
歐協議不獲國會批准，將要求她提出她辭職下台的明確路線圖。（ｍｎ）
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