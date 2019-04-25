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25/04/2019 12:32

《地區經濟》日央行承諾至少到２０２０年春季維持利率在極低水平

　　《經濟通通訊社２５日專訊》日本央行一如預期將利率目標維持在負０﹒１％不變，並明確
表示打算在長時間內將利率維持在非常低的水平，至少直到明年春季。
　　今次議息結果以７比２通過，委員原田泰及片岡剛士投反對票。
　　央行表示，雖然經濟仍然維持擴張的勢頭，但通脹將較預期更長的時間才能實現２％的通脹
目標。考慮到上調消費稅及外部環境的不確定性，承諾將繼續實施強而有力的寬鬆政策。（ｍｎ

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