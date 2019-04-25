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即市新聞

25/04/2019 18:27

《台股攻略－馮偉明》台股今日平盤整理，微升１２點

　　《台股攻略》台股今日（２５日）升１２﹒２２點，收１１０３９﹒８６點，成交金額為新
台幣１１２８﹒９９億元。
　　今日主要蘋概股走勢整理，大立光終場升１﹒９３％，收新台幣４７６０元；台積電終場跌
０﹒５６％，收新台幣２６７﹒５元；鴻海跌０﹒１２％，收新台幣８６﹒８元。聯電法說後獲
多家外資調高評等及目標價，加上庫藏股效應，股價今日直攻漲停，帶動集團股智原一度大漲
３﹒５％，重回５０元大關。日月光投控終場收新台幣７３﹒６元，升０﹒６８％。旺宏尾盤湧
入大量買盤急升，收新台幣２５﹒１元，升４﹒５８％。國巨公布２０１９年第一季財報，毛利
率大幅下滑，但仍有買盤追入，今日升２元作收。華新科升０﹒２４％，收新台幣２０９元。金
融股方面，國泰金升０﹒１１％，收新台幣４４﹒３５元；富邦金跌０﹒４４％，收新台幣
４５﹒２元。
　　台股近期受美股帶動，但後續能否持續上升，則投資者須觀察基本面轉強的力道。今年仍有
多個主流趨勢，包括全螢幕手機、無線耳機、５Ｇ相關族群等，預期具題材性及成長性優於產業
的個股，未來股價相對有表現空間。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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