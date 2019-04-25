Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ：民行或涉及一宗就證監指出的複雜融資項目

《經濟通通訊社２５日專訊》金管局及證監會早前聯合發出通函，發現有在港經營的內銀，

透過私募基金及其他實體，進行一連串複雜交易，表面上為私募基金投資，但實質上是銀行貸款

的交易。

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ昨晚漏夜發文指出，當中所談及的

內銀有機會涉及「謎網２６」的民行（０１９８８）、其子公司民銀資本（０１１４１），以及

內房股綠地香港（００３３７）。



＊證監會：一間內地銀行附屬取得信貸進行私募基金投資＊



證監會表示，發現一間內地銀行的附屬公司，透過該行取得一筆信用借貸，附屬公司再透過

一間資產管理公司向私募基金進行大額投資，而該基金的唯一目的，是向一家由上市公司大股東

持有的特定目的公司（ＳＰＶ）提供貸款，並以該上市公司股份為貸款抵押品。

去年３月１５日民銀資本曾發表公告，民銀資本與Ｃｈｉｎａ

Ｕｒｂａｎｉｚａｔｉｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ管理的獨立投資組合公司Ｎｅｗ Ｃｈｉｎａ

ＯＣＴ Ｆｕｎｄ ＳＰＣ訂立認購協議，決定斥３億元認購投資組合Ｎｅｗ Ｃｈｉｎａ

ＯＣＴ Ｆｕｎｄ ２的３０萬股Ａ股股份。Ｎｅｗ Ｃｈｉｎａ ＯＣＴ Ｆｕｎｄ ２其後

向Ｄｅｌｔａ Ｌｉｎｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ提供４億元貸款，並指借款人為

一間「於中國從事房地產業務的本港上市公司股份」。



＊Ｗｅｂｂ：私募基金借出並質押股份或與綠地香港有關＊



Ｗｅｂｂ由此推斷，該相關認購協議與證監提及內容不謀而合，並指出涉事內銀就是民行，

其附屬公司民銀資本向基金進行投資，而基金所借出並質押股份的人物可能是綠地香港主席王偉

賢。另外，他又指出綠地香港曾於２０１７年９月１９日向華融投資（０２２７７）抵押股份，

並獲取５億元借貸。

他在文末中再次提及謎網圖，並特別用紅色標記指出華融投資、民行、民銀資本、綠地香港

，並反問證監會會有甚麼進一步行動。去年港股發生細價股股災，其中有指本港一名莊家所質押

的股份到期而被斬倉，最後釀成「火燒連環船」，影響金融市場穩定性，是次再爆發出複雜關聯

交易關係，對本港股市的監管制度再受度質疑。

