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即市新聞

25/04/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》消費零售３月份回復環比增長

　　《談國論企》中國的社會消費品零售總值於２０１９年３月份回復環比增長，因高檔次的商
品零售有改善，但網上零售的漲幅在上年高基數底下未能如昔再現猛烈上升的態勢，仍屬頗不錯
的發展。尤其是居民收入於一季度穩定增長，該有利於消費零售市場的發展。
　　來自中國國家統計局的資料，社會消費品零售總值於２０１９年３月份達３﹒１７２６萬億
元，同比增長８﹒７％，相對於１－２月份累計６﹒６萬億元的８﹒２％升幅多增０﹒５個百分
點，為自２０１８年１０月份以來的再度出現環比增長，當然需要加把勁的力追２０１８年３月
份達２﹒９１９４萬億元同比？長１０﹒１％之況。但３月份環比重新提升，使一季度的累計額
度９﹒７７９萬億元的同比增長達８﹒３％，可留意的重點有：
　　尤其是（甲）限額以上單位的商品零售額有頗為不錯的改善，於３月份達１﹒１２２７萬億
元同比增長５％，使１－３月份累計３﹒２８萬億元所增３﹒８％，比１－２月份２﹒３萬億元
增３﹒５％，有所提升，當然要加把勁始回復２０１８年３月份達１﹒１８３２萬億元同比增長
９％和使１－３月份累計３﹒４９４１萬億元升８﹒５％之相對佳態。
　　
＊民生消費仍強但高檔需求減弱非佳象＊
　
　　再從限額以上單位的商品零售於２０１９年一季度的最新變化分析，最令人高度關注的是（
一）與民生有密切關係的日常用品的零售銷情良好，其中（ｉ）糧油、食品類的零售於
２０１９年３月份達１２８１億元同比增長１１﹒８％，使１－３月份累計３６２８億元的升幅
１０﹒６％，較１－２月份２５４９億元所增１０﹒１％高０﹒５個百分點，相對於２０１８年
１－３月份累計３４８９億元的升幅提高至１０﹒１％亦多增０﹒５個百分點；（ｉｉ）服裝、
鞋帽、針紡織品於３月份銷１０８１億元同比增６﹒６％，較１－２月份２３３２億元的
１﹒８％高４﹒８個百分點，更使一季度累計３，４２３億元的升幅提至３﹒３％；（ｉｉｉ）
日用品於２０１９年一季度達１，４１０億元同比增長１６﹒１％，比１－２月份所增
１５﹒９％高０﹒２個百分點，更明顯高於２０１８年一季度１，２６６億元的１２﹒３％升幅

　　至於（二）屬相對高檔商品的銷售，則個別發展，如（ｉｖ）化妝品２０１９年３月份達
２８１億元同比增長１４﹒４％，使１－３月份累計達７５３億元的升幅為１０﹒９％，相對於
１－２月份４５１億元所增８﹒９％，高２個百分點，而２０１８年一季度６６９億元則增
１６﹒１％。
　　但（ｖ）金銀珠寶的銷售於２０１９年３月份僅達２１８億元，同比減少１﹒２％，使一季
度累計７２５億元的升幅收窄為２﹒６％，而２０１８年一季度升幅尚達７﹒９％，但３月份
２３６億元同比增長２０﹒４％，可見銷情差勁。
　　再看（三）全國網上零售銷售累計於２０１９年一季度２﹒２３７９萬億元同比增長
１５﹒３％，無疑比１－２月份１﹒３９８萬億元同比增長１３﹒６％，，遠低於２０１８年一
季度１﹒９３１８萬億元同比增長３５﹒４％；其中實物網上零售額１﹒７７７２萬億元同比增
２１％，上年同期升３４﹒４％。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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