《談國論企－黎偉成》消費零售３月份回復環比增長

《談國論企》中國的社會消費品零售總值於２０１９年３月份回復環比增長，因高檔次的商

品零售有改善，但網上零售的漲幅在上年高基數底下未能如昔再現猛烈上升的態勢，仍屬頗不錯

的發展。尤其是居民收入於一季度穩定增長，該有利於消費零售市場的發展。

來自中國國家統計局的資料，社會消費品零售總值於２０１９年３月份達３﹒１７２６萬億

元，同比增長８﹒７％，相對於１－２月份累計６﹒６萬億元的８﹒２％升幅多增０﹒５個百分

點，為自２０１８年１０月份以來的再度出現環比增長，當然需要加把勁的力追２０１８年３月

份達２﹒９１９４萬億元同比？長１０﹒１％之況。但３月份環比重新提升，使一季度的累計額

度９﹒７７９萬億元的同比增長達８﹒３％，可留意的重點有：

尤其是（甲）限額以上單位的商品零售額有頗為不錯的改善，於３月份達１﹒１２２７萬億

元同比增長５％，使１－３月份累計３﹒２８萬億元所增３﹒８％，比１－２月份２﹒３萬億元

增３﹒５％，有所提升，當然要加把勁始回復２０１８年３月份達１﹒１８３２萬億元同比增長

９％和使１－３月份累計３﹒４９４１萬億元升８﹒５％之相對佳態。



＊民生消費仍強但高檔需求減弱非佳象＊



再從限額以上單位的商品零售於２０１９年一季度的最新變化分析，最令人高度關注的是（

一）與民生有密切關係的日常用品的零售銷情良好，其中（ｉ）糧油、食品類的零售於

２０１９年３月份達１２８１億元同比增長１１﹒８％，使１－３月份累計３６２８億元的升幅

１０﹒６％，較１－２月份２５４９億元所增１０﹒１％高０﹒５個百分點，相對於２０１８年

１－３月份累計３４８９億元的升幅提高至１０﹒１％亦多增０﹒５個百分點；（ｉｉ）服裝、

鞋帽、針紡織品於３月份銷１０８１億元同比增６﹒６％，較１－２月份２３３２億元的

１﹒８％高４﹒８個百分點，更使一季度累計３，４２３億元的升幅提至３﹒３％；（ｉｉｉ）

日用品於２０１９年一季度達１，４１０億元同比增長１６﹒１％，比１－２月份所增

１５﹒９％高０﹒２個百分點，更明顯高於２０１８年一季度１，２６６億元的１２﹒３％升幅

。

至於（二）屬相對高檔商品的銷售，則個別發展，如（ｉｖ）化妝品２０１９年３月份達

２８１億元同比增長１４﹒４％，使１－３月份累計達７５３億元的升幅為１０﹒９％，相對於

１－２月份４５１億元所增８﹒９％，高２個百分點，而２０１８年一季度６６９億元則增

１６﹒１％。

但（ｖ）金銀珠寶的銷售於２０１９年３月份僅達２１８億元，同比減少１﹒２％，使一季

度累計７２５億元的升幅收窄為２﹒６％，而２０１８年一季度升幅尚達７﹒９％，但３月份

２３６億元同比增長２０﹒４％，可見銷情差勁。

再看（三）全國網上零售銷售累計於２０１９年一季度２﹒２３７９萬億元同比增長

１５﹒３％，無疑比１－２月份１﹒３９８萬億元同比增長１３﹒６％，，遠低於２０１８年一

季度１﹒９３１８萬億元同比增長３５﹒４％；其中實物網上零售額１﹒７７７２萬億元同比增

２１％，上年同期升３４﹒４％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

