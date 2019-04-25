《異動股》吉利（１７５）挫３％暫最差藍籌，暫四連跌蒸發一成三

《經濟通通訊社２５日專訊》吉利汽車（００１７５）現價下跌３﹒５５％，報１６﹒２８

元，失守２０天線（１６﹒６１７元），暫跌幅最大藍籌，暫連跌四日累挫１３﹒５％；成交約

９１５萬股，涉資１﹒５０億元。

現時，恆生指數報２９６５３，下跌１５２點或下跌０﹒５１％，主板成交６７﹒６４億元

。國企指數報１１５７８，下跌８５點或下跌０﹒７３％。

上證綜指報３１８０，下跌２１點或下跌０﹒６７％，成交１８３﹒０２億元人民幣。

深成指報１０１５９，下跌７６點或下跌０﹒７５％，成交４２６﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五菱汽車（００３０５） ０﹒４３元 上升１﹒１８％

東風集團（００４８９） ７﹒８２元 下跌１﹒７６％

華晨中國（０１１１４） ８﹒８６元 下跌３﹒３８％

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒３７元 下跌０﹒８４％

比亞迪 （０１２１１） ５４﹒７０元 下跌０﹒５５％

北京汽車（０１９５８） ５﹒８６元 下跌１﹒６８％

廣汽集團（０２２３８） ９﹒０３元 下跌２﹒１７％

長城汽車（０２３３３） ６﹒７８元 上升０﹒４４％

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