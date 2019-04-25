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25/04/2019 09:35

《異動股》吉利（１７５）挫３％暫最差藍籌，暫四連跌蒸發一成三

　　《經濟通通訊社２５日專訊》吉利汽車（００１７５）現價下跌３﹒５５％，報１６﹒２８
元，失守２０天線（１６﹒６１７元），暫跌幅最大藍籌，暫連跌四日累挫１３﹒５％；成交約
９１５萬股，涉資１﹒５０億元。
　　現時，恆生指數報２９６５３，下跌１５２點或下跌０﹒５１％，主板成交６７﹒６４億元
。國企指數報１１５７８，下跌８５點或下跌０﹒７３％。
　　上證綜指報３１８０，下跌２１點或下跌０﹒６７％，成交１８３﹒０２億元人民幣。
　　深成指報１０１５９，下跌７６點或下跌０﹒７５％，成交４２６﹒７５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒４３元　　　上升１﹒１８％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒８２元　　　下跌１﹒７６％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒８６元　　　下跌３﹒３８％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒３７元　　　下跌０﹒８４％
　　比亞迪　（０１２１１）　　５４﹒７０元　　　下跌０﹒５５％
　　北京汽車（０１９５８）　　　５﹒８６元　　　下跌１﹒６８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　９﹒０３元　　　下跌２﹒１７％
　　長城汽車（０２３３３）　　　６﹒７８元　　　上升０﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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