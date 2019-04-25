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即市新聞

25/04/2019 09:55

《異動股》ＭＩ能源逆市續升兩成，與基泰隆合作收購油氣資產

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）現價升２１﹒１８％，報０﹒１０３
元；成交約３３８０萬股，涉資３３３萬元。股分昨日升逾三成後，今日繼續攀升，盤中高見
０﹒７３元，兩日累積升幅達５８﹒４６％，現為最佳升幅股份。
　　隆基泰和智慧能源（０１２８１）現價升１﹒４１％，報０﹒７２元；成交約１８萬股，涉
資１３萬元。
　　隆基泰和智慧能源早前公布，與ＭＩ能源及遠東能源國際訂立《戰略合作諒解備忘錄》，就
加拿大油氣資產收購整合領域，進行戰略合作。
　　現時，恆生指數報２９７２６，跌７９點或跌０﹒２７％，主板成交１５０﹒７５億元。上
證綜指報３１８４，跌１６點或跌０﹒５３％，成交５４２﹒０９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化　　（００３８６）　　　５﹒９９元　　　跌０﹒３３％
　　聯合能源　（００４６７）　　　１﹒４９元　　　跌０﹒６７％
　　中石油　　（００８５７）　　　５﹒０８元　　　跌０﹒２０％
　　中海油　　（００８８３）　　１４﹒５６元　　　跌１﹒０９％
　　光匯石油　（００９３３）　　　１﹒５０元　　　無升跌
　　中石化煉化（０２３８６）　　　７﹒６１元　　　升１﹒２０％
　　中海油服　（０２８８３）　　　８﹒７３元　　　跌０﹒２３％
　　中集安瑞科（０３８９９）　　　８﹒４４元　　　升０﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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