《異動股》ＭＩ能源逆市續升兩成，與基泰隆合作收購油氣資產

《經濟通通訊社２５日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）現價升２１﹒１８％，報０﹒１０３

元；成交約３３８０萬股，涉資３３３萬元。股分昨日升逾三成後，今日繼續攀升，盤中高見

０﹒７３元，兩日累積升幅達５８﹒４６％，現為最佳升幅股份。

隆基泰和智慧能源（０１２８１）現價升１﹒４１％，報０﹒７２元；成交約１８萬股，涉

資１３萬元。

隆基泰和智慧能源早前公布，與ＭＩ能源及遠東能源國際訂立《戰略合作諒解備忘錄》，就

加拿大油氣資產收購整合領域，進行戰略合作。

現時，恆生指數報２９７２６，跌７９點或跌０﹒２７％，主板成交１５０﹒７５億元。上

證綜指報３１８４，跌１６點或跌０﹒５３％，成交５４２﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化 （００３８６） ５﹒９９元 跌０﹒３３％

聯合能源 （００４６７） １﹒４９元 跌０﹒６７％

中石油 （００８５７） ５﹒０８元 跌０﹒２０％

中海油 （００８８３） １４﹒５６元 跌１﹒０９％

光匯石油 （００９３３） １﹒５０元 無升跌

中石化煉化（０２３８６） ７﹒６１元 升１﹒２０％

中海油服 （０２８８３） ８﹒７３元 跌０﹒２３％

中集安瑞科（０３８９９） ８﹒４４元 升０﹒２４％

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（ｕｌ）

