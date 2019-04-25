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即市新聞

25/04/2019 13:24

《異動股》富匯（１０３４）上市近半年後遭洗倉，股價急瀉近七成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》富匯建築控股（０１０３４）現瀉６９﹒５７％，報０﹒８４
元，暫跌幅最大個股；成交約５７９４萬股，涉資１﹒５８億元。
　　股份於去年１０月３０日上市，招股價為０﹒３２元。於４月１５日曾見上市新高２﹒９８
元後回吐，隨後連升四日。股份今日遭洗倉，盤中低見０﹒６４元，曾最多瀉７６﹒８１％，但
仍較招股價高一倍。
　　現時，恆生指數報２９８１４，升８點或升０﹒０３％，主板成交４８３﹒９６億元。上證
綜指報３１７４，跌２７點或跌０﹒８６％，成交１７１１﹒３２億元人民幣。

　　十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富匯建築（０１０３４）　　　０﹒８４元　　　跌６９﹒５７％
　　高奧士　（０８０４２）　　０﹒３６５元　　　跌２０﹒６５％
　　壹照明　（０８２２２）　　０﹒０９６元　　　跌１４﹒２９％
　　匯力資源（０１３０３）　　　０﹒４４元　　　跌１３﹒７３％
　　基地錦標（０８４６０）　　　０﹒５９元　　　跌１３﹒２４％

　　成志控股（０１７４１）　　　１﹒５１元　　　跌１２﹒２１％
　　康大食品（００８３４）　　　０﹒６６元　　　跌１２﹒００％
　　協眾國際（０３６６３）　　　１﹒５６元　　　跌１１﹒３６％
　　中國金控（０２９２８）　　　１﹒１８元　　　跌１０﹒６１％
　　仁德資源（０８１２５）　　　０﹒１７元　　　跌１０﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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