《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國內地首季經濟數據向好，就貨幣政策
走向是否收緊，人民銀行官員在國新辦吹風會上回應稱，以前沒有放鬆，現在也談不上收緊，始
終與經濟增速相匹配。
25/04/2019 10:46
【駐京專電】人行回應貨幣政策：以前沒放鬆，現在也談不上收緊
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國內地首季經濟數據向好，就貨幣政策
走向是否收緊，人民銀行官員在國新辦吹風會上回應稱，以前沒有放鬆，現在也談不上收緊，始
終與經濟增速相匹配。
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