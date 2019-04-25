《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行副行長劉國強表示，利率市場化在穩
步推進，目前存貸款利率均已放開，下一步推動市場利率和貸款基準利率兩軌合一軌，不急於求
成也不會停滯不前。
25/04/2019 11:12
【駐京專電】人行：推動利率兩軌合一不急求成也不會停滯不前
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行副行長劉國強表示，利率市場化在穩
步推進，目前存貸款利率均已放開，下一步推動市場利率和貸款基準利率兩軌合一軌，不急於求
成也不會停滯不前。
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