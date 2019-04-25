《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》香港行政長官林鄭月娥出席一帶一路國際
合作高峰論壇時表示，香港於一帶一路倡議中扮演積極角色，作為國際金融中心，金融服務優勢
，最能夠配合國家所需。
她表示，在一國兩制下，香港有龐大資本及債券市場，亦是全球第二大人民幣離岸結算中心
，具有將內地資本市場連接到世界的豐富經驗，相信可為一帶一路大型項目，提供金融服務及風
險管理的一站式選擇。
25/04/2019 11:33
【一帶一路】林鄭：香港扮演積極角色，最能配合國家所需
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》香港行政長官林鄭月娥出席一帶一路國際
合作高峰論壇時表示，香港於一帶一路倡議中扮演積極角色，作為國際金融中心，金融服務優勢
，最能夠配合國家所需。
她表示，在一國兩制下，香港有龐大資本及債券市場，亦是全球第二大人民幣離岸結算中心
，具有將內地資本市場連接到世界的豐富經驗，相信可為一帶一路大型項目，提供金融服務及風
險管理的一站式選擇。
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