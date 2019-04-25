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25/04/2019 16:45

【駐京專電】廣東銀保監：今年以來對銀行保險機構罰３０８５萬元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》廣東銀保監局副巡視員李兵在銀行業保險
業例行發布會表示，今年以來對５７家銀行保險機構罰款３０８５萬元（人民幣．下同），處罰
責任人６３人次。轄內銀行業保險業改革開放不斷深化，目前，共有來自１９個國家和地區的
４５家外資銀行和來自１５個國家和地區的３３家外資保險機構在廣東設立了法人或者分支機構


＊首季廣東銀行業保險業資產增９﹒９％＊

　　截至今年一季度末，廣東銀行業保險業資產超過１７萬億元，增長了９﹒９％，各項貸款餘
額近９﹒５萬億元，增長１８﹒３５％，原保險保費收入超１５００億元，增長２６％。
　　他表示，金融服務實體經濟持續向好，資金脫虛向實的趨勢進一步明顯。一季度轄內銀行業
各項貸款增速高於銀行業資產增速８﹒１９個百分點，一季度新增貸款投向實體經濟的佔比也上
升了２２個百分點，製造業貸款同比增速連續四個季度提高，民營企業貸款佔所有企業貸款的佔
比超過了５０％。
　　一季度保險業累計提供風險保障３４１萬億元，比上年同期大幅增長１﹒８６倍。金融風險
防範化解穩步推進，一季度末，轄內不良貸款率比上年同期明顯下降，撥備覆蓋率也比上年同期
提升了１８﹒１９個百分點。
　　農信社改制工作成效明顯，總共壓降了３６０億元的不良貸款。

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