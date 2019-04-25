【一帶一路】林鄭：加強「一帶一路」夥伴聯繫，深化與東南亞合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》行政長官林鄭月娥在京出席一帶一路分論

壇致辭時表示時表示，香港是全球最具競爭力的城市之一，一直奉行自由開放的經濟政策。香港

享有策略性的地理優勢，是連接內地與其他「一帶一路」國家的雙門戶，加上擁有世界級的基建

設施，為香港作為國際金融、運輸和貿易中心及國際航空樞紐，提供了穩固基礎。此外，在「一

國兩制」下，香港在處理對外事務方面享有高度自治，並建立了廣泛而緊密的海外聯繫。她深信

這些獨特優勢有利香港在「一帶一路」建設中發揮促進國際和地方合作的重要角色。

她表示，在經貿合作方面，香港正積極加強與「一帶一路」夥伴的聯繫，例如與「一帶一路

」國家簽署自由貿易協定及促進和保護投資協定等。今年稍後生效的香港與東盟自由貿易協定，

以及香港在新加坡、雅加達及曼谷設立的三個經濟貿易辦事處，定能深化我們與東南亞地區的合

作。

她並指出，粵港澳大灣區內實行「一國」、「兩制」、「三個關稅區」和「三套法律制度」

，正好印證具備不同特點的經濟體可互相合作，共創雙贏。粵港澳大灣區是國家發展策略，必然

成為推動地方合作和共同發展的主要動力。香港定會充分發揮優勢和有利條件，為「一帶一路」

建設和粵港澳大灣區發展作出最大貢獻。

