《午市前瞻》外圍利好因素已反映，港股短期窄幅區間上落

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚（２４日）Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｅｓｌａ業績雖然造好

，不過美股繼上日創下歷史新高後小幅回落，加上亞洲股市今早個別發展，港股跟隨低開

１３８點，報２９６６７點，及後在Ａ股繼續走低拖累下，一度最多瀉１６９點，報２９６３６

點，失守廿天線（約２９６９６點）。

雖然之後恆指跌幅收窄，更一度由跌轉升最多反彈４４點，不過最後亦反覆向下，最終港股

半日收報２９７８６，微跌１９點或跌０﹒０７％，未能重上三萬關，惟廿天線失而復得。主板

成交４４７﹒２４億元。國企指數收報１１６０７點，跌５５點或０﹒４８％。

外資繼續流出Ａ股，上證半日收報３１７８點，跌２２點或０﹒７１％。深證穩守萬點關，

半日收報１０１２７點，跌１０８點或１﹒０６％。

重磅股方面，匯控（００００５）微跌０﹒０７％，報６７﹒１５元。港交所

（００３８８）無升跌，報２７３﹒４元。騰訊（００７００）挫０﹒６６％，報３９０﹒４元

。中移動（００９４１）續跌０﹒４％，報７４﹒３５元。友邦（０１２９９）微漲

０﹒３１％，報８０﹒４５元。申洲（０２３１３）收升２﹒３４％，報１０４﹒８元，暫表現

最好藍籌。



＊匯證唱淡車股，吉利為跌幅最大藍籌＊



匯證發布最新報告看淡多隻汽車股，當中吉利（００１７５）維持目標及評級，收跌

２﹒１３％，報１６﹒５２元，暫表現最差藍籌。華晨（０１１１４）、北汽（０１９５８）評

級就分別被降至持有，分別收跌２﹒６２％和２﹒１８％，報８﹒９３元和５﹒８３元。其他汽

車股都普遍走低。敏實（００４２５）走低２﹒４２％，報２６﹒２５元。廣汽（０２２３８）

跌１﹒０８％，報９﹒１３元。東風（００４８９）軟０﹒８８％，報７﹒８９元。

大和指鐵塔（００７８８）早前公布的限制性激勵計劃影響低於預期，半日挫３﹒５１％，

報２﹒２元，暫表現最差國指股。其他５Ｇ股普遍走低，昂納科技（００８７７）瀉

３﹒１６％，報４﹒６元。長飛光纖（０６８６９）明日放榜，績前跌２﹒１２％，報２０﹒８

元。中通服（００５５２）挫１﹒７８％，報６﹒６４元。中興（００７６３）下周一（２９日

）放榜，績前亦跌２﹒２３％，報２６﹒３元。

紐約原油受美國原油庫存增加而結束連升三日的走勢，但布蘭特原油續漲，加上人民幣中間

價走軟下調１０２點，中資航空股績前普遍下跌。東航（００６７０）挫１﹒８％，報５﹒４５

元。國航（００７５３）跟跌１﹒６８％，報９﹒３５元。南航（０１０５５）軟１﹒１５％，

報６﹒８６元。



＊一二線城市樓價料升，內房逆市受捧＊



中國社會科學院財經戰略研究院公布最新報告，預計短期一二線城市以小漲或微漲為主，帶

動內房股上揚。世房（００８１３）走高１﹒４７％，報２４﹒１元。龍湖（００９６０）升１

﹒２４％，報２８﹒６５元。中海外（００６８８）漲１﹒０３％，報２９﹒３元。碧桂園（０

２００７）跟升０﹒９５％，報１２﹒７２元。不過，融創（０１９１８）就隨市跌

１﹒３３％，報４０﹒６５元。金茂（００８１７）亦軟１﹒３３％，報５﹒２１元。

本地地產股今日明顯有支持，新地（０００１６）獲匯證升近一成目標價，維持買入評級，

收升２﹒２５％，報１３６﹒２元。另外，匯證指樓市實際復甦速度較預估迅速，估計今年樓價

可升１０％，其他地產股亦見有追捧，嘉里建設（００６８３）跟升１﹒１９％，報３４﹒１５

元。信置（０００８３）漲１﹒０１％，報１４元。新世界（０００１７）走高０﹒７６％，報

１３﹒２元。恆地（０００１２）微漲０﹒２％，報４９﹒５元。長實（０１１１３）就隨市跌

０﹒６２％，報６４﹒５元。恆隆地產（００１０１）亦軟０﹒４３％，報１８﹒６４元。

民行（０１９８８）被獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ昨晚漏夜發文指出，公司可能透過

私募基金進行一連串複雜交易，表面上是投資，但實質上是銀行貸款的交易，該股半日收跌

０﹒８３％，報５﹒９４元。其子公司民銀資本（０１１４１）瀉５﹒３６％，報０﹒２６５元

。其他內銀股在公布業績前普遍走低，招行（０３９６８）走低１﹒０９％，報４０﹒６５元。

信行（００９９８）跌０﹒６％，報５﹒０１元。中行（０３９８８）軟０﹒５３％，報３﹒７

２元。工行（０１３９８）挫０﹒５１％，報５﹒８７元。建行（００９３９）微跌

０﹒４３％，報６﹒９３元。



＊黃偉豪：「降費提速」侵食盈利，中移動不宜入手＊



港股近日出現回軟跡象，並於三萬點關口上落拉鋸，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪向

《經濟通通訊社》分析，港股於三萬點見阻力，主要由於影響港股的三大利好因素已完全反映。

首先，中國多位官員表示要防止股市過熱，Ａ股的升勢近日明顯出現降溫及減慢情況，從而影響

港股表現。其二，由於近日美企公布的業績向好，美聯儲局未來繼續「放鴿」的決定或出現變數

。其三，中美兩國之間的貿戰條件仍未「正式落實」，市場仍需觀察有關動向。黃預料，港股短

期將於２９６００點至３０３００區間上落，若失守２９６００點，港股或需下試

２９０００點附近位置。

中移動上日公布今年首季業績，期內純利２３７億元人民幣，按年跌８﹒３％，股價受拖累

暫連跌五日，黃分析，有關業績顯示出「降費提速」國策對中資電訊商的盈利帶來壓力，加上現

時為「４Ｇ時代」的尾段，各大電訊商亦紛紛以低價提供有關服務，盈利因而大受影響。黃續言

，由於現階段仍為電訊商的「投放期」，故不建議投資者入手。（ｍｗ，ａｌ）

