【北水炒Ｄ乜】北水流入３﹒４億，買萬洲鼎億華能沽融創吉利騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股再度下挫，惟部分龍頭企業業績勝預期帶動盤後股價

造好。亞洲股市今早表現不一，其中南韓首季經濟增長倒退，令市場擔心亞洲其他國家表現，Ａ

股再度下挫，深指跌穿萬點關口。港股周四低開１３８點，其後在中港地產股發力，一度由跌轉

升，最多反彈４３點，高見２９８４９。不過，外資持續透過滬深股通走資，Ａ股午後跌勢不斷

加劇，港股未能獨善其身，於收市前最多跌２７０點，全日低見２９５３５點，最終蒸發

２５６點或０﹒８６％，報２９５４９點，失守２０天線（２９６８４點）。

按額度計算，北水全日淨流入３﹒４４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是萬洲國際

（００２８８）、鼎億集團投資（００５０８）及華能國際電力（００９０２）；淨賣出最多的

依次是融創中國（０１９１８）、吉利汽車（００１７５）及騰訊控股（００７００）。

主板成交９７５﹒１２億元，按日跌１％，其中港股通成交１０３﹒８５億元，佔總成交

１０﹒６５％。



＊萬洲鼎億獲北水下注＊



隨著豬肉供應日漸緊張，萬洲獲２﹒３７億元北水淨買入，股價跌２﹒９％，另鼎億旗下公

司認購微言股份，獲１﹒８２億北水追捧，但股價下挫６﹒９％，華能獲主要股東增持，獲

８２６３萬元北水淨買入，股價升１﹒９％。惟儘管早前獲聯昌看好，仍有１﹒８３億北水淨流

出融創，股價跌３﹒４％，另有１﹒７５億北水淨流出吉利，股價跌４﹒９％，騰訊亦有

１﹒６２億北水淨流出，股價跌２﹒６％。（ｂｎ）

