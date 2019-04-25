《美元走勢－羅明立》美匯短線上望９９，金價可試高位造空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒２４ １１１﹒８４ １１２﹒０８

歐元╱美元 １﹒１１６１ １﹒１１４３ １﹒１１５５

英鎊╱美元 １﹒２９１７ １﹒２８９４ １﹒２９０１

美元╱瑞郎 １﹒０２１２ １﹒０１９５ １﹒０２０２

美元╱港元 ７﹒８４３５ ７﹒８３８８ ７﹒８４２０



《美元走勢》星期三（２４日）澳洲公布首季消費者物價指數按季無升跌，是三年來最低，

反映通脹進一步下滑，澳元即時跌至０﹒７０附近。雖然昨日歐美並無重要經濟數據，但美匯指

數最終衝破近月的橫行阻力，升至９８水準以上，非美貨幣全面向下。基本面美元仍然佔優，近

期經濟數據回暖，使市場重新預期美聯儲將在年內加息，支撐美元上揚，相反，環球其他主要經

濟體均拉響經濟不佳的警報。加上技術走勢在經過幾個月區間整固後出現突破，美元短線應有望

走強，先上望９９，若以之前９５╱９８橫行幅度計算，上升目標應在１０１。

歐元及英鎊分別跌破上次低位，短線宜見反彈做空，歐元分別看１﹒１１及１﹒１０。商品

貨幣同樣走軟，連本應可受惠油價的加元亦無法倖免，主要是加拿大央行昨日議息後維持利率不

變，但就大幅下調今年的經濟增長預測並在聲明中將未來有必須時加息的措辭刪除，投資者認為

央行貨幣政策立場進一步偏「鴿」，美元兌加元升至１﹒３５２０，後市有機會上試

１﹒３５８０及１﹒３６８０。金價則從低位反彈，留意１２８０╱８５的阻力，可試高位造空

。油價在美國撤銷對伊朗買油的豁免後一度衝高，但ＲＳＩ未見配合且有背馳情況，多頭應考慮

減持或平倉，６７美元以上有阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１２﹒００ １１０﹒５０ １１２﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１８０ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 賣出加元 １﹒３４５０ １﹒３５８０ １﹒３４００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

