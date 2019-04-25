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25/04/2019 08:30

【一帶一路】國際合作論壇今北京揭幕，邱騰華：港角色更為重要

　　第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今天（２５日）起一連３日在北京舉行，特首林鄭月
娥率近７０人代表團於昨日（２４日）抵京。
　　商務及經濟發展局局長邱騰華昨在京表示，香港今次參與「一帶一路」峰會規模更大、範圍
更廣、規格更高，顯示香港在參與「一帶一路」建設方面角色更為重要。《香港經濟日報》

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