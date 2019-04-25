【本港樓市】太古城２房則王逾１２６９萬成交，實呎價近２﹒２萬

《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，太古城４月暫錄得２１宗成交，平均實用呎價

１９８００元。

分行促成成交單位為太古城興安閣中層Ｄ室，實用面積５８３平方呎，建築面積６７５平方

呎，２房則王間隔，業主以１２６９﹒３萬元將單位易手，折合平均實用呎價２１７７２元。

買家屬於外區客，購入單位作收租投資用途。原業主於１９９５年１２月以２７２萬元買入

單位，持貨２４年，帳面獲利９９７﹒３萬元，單位升值３﹒７倍。（ｂｉ）

