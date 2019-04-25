《經濟通通訊社２５日專訊》據《南華早報》引述香港航空內部文件報道，港航建議旗下機
師可借調╱轉聘到同屬海航持股的香港快運、天津航空和香港貨運航空工作，亦可到阿聯酋航空
工作，暫時已有５７名機師接受有關安排。港航此舉旨在縮減港航機師團隊規模。
報道指出，港航因延遲接收最少４部飛機，令其機師團隊略為過剩。截至４月１０日，港航
旗下機師總數為６２６名。（ｃｌ）
25/04/2019 16:06
【海航動向】傳港航安排機師借調或轉聘到其他航空公司工作
《經濟通通訊社２５日專訊》據《南華早報》引述香港航空內部文件報道，港航建議旗下機
師可借調╱轉聘到同屬海航持股的香港快運、天津航空和香港貨運航空工作，亦可到阿聯酋航空
工作，暫時已有５７名機師接受有關安排。港航此舉旨在縮減港航機師團隊規模。
報道指出，港航因延遲接收最少４部飛機，令其機師團隊略為過剩。截至４月１０日，港航
旗下機師總數為６２６名。（ｃｌ）
|生財有道25/04/2019
【Webb手指】內銀迂迴放貸漏洞一直存在 監管機構殺一儆百
|中國故事25/04/2019
【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸 槓桿資金或炒作A股惹關注
|FOCUS25/04/2019
【FOCUS】「一帶一路」再登場 北京調整口徑下大棋
|生財有道25/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：內銀續軟追落後機會微
|中國故事25/04/2019
港人轉型出路 「深圳墾丁」開民宿
|國際動態25/04/2019
金正恩今晤普京 冀俄助鬆綁制裁
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰