【海航動向】傳港航安排機師借調或轉聘到其他航空公司工作

《經濟通通訊社２５日專訊》據《南華早報》引述香港航空內部文件報道，港航建議旗下機

師可借調╱轉聘到同屬海航持股的香港快運、天津航空和香港貨運航空工作，亦可到阿聯酋航空

工作，暫時已有５７名機師接受有關安排。港航此舉旨在縮減港航機師團隊規模。

報道指出，港航因延遲接收最少４部飛機，令其機師團隊略為過剩。截至４月１０日，港航

旗下機師總數為６２６名。（ｃｌ）

