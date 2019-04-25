《再戰明天》亞馬遜及英特爾派業績，美國公布首季經濟增長

《經濟通通訊社２５日專訊》亞馬遜、福特汽車、英特爾明日（２６日）派業績，美國公布

第一季國內生產總值。



＊亞馬遜、福特汽車、英特爾明日派業績＊



明日公布業績的美國大企業有：亞馬遜、福特汽車、英特爾和星巴克等。

在外圍重要經濟活動上，明日，第二屆「一帶一路「國際合作高峰論壇（至２７日）繼續在

北京展開。奧地利總理庫爾茨出席「一帶一路」高峰會，並與中國國家主席習近平和國務院總理

李克強會面

本港時間明午４：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員雷恩在芬蘭央行研討會上就芬蘭和歐

洲經濟前景以及央行貨幣政策發表演說。

明日，俄羅斯央行舉行貨幣政策會議。

美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭明日在白宮歡迎日本首相安倍晉三伉儷。

明日，德國經濟部長阿爾特邁爾訪華



＊日本公布通脹率及失業率＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布３月失業率，料由２﹒３％升上２﹒４％。４月

東京核心消費者物價指數年率料維持於１﹒１％，東京消費者物價指數年率料由０﹒９％升上１

﹒１％。７：５０ａｍ，日本公布３月工業生產，月率料由０﹒７％下滑至０％；年率跌幅料由

１﹒１％擴大至３﹒８％。日本３月零售銷售月率料由０﹒４％跌至０％；年率料由０﹒６％升

上０﹒８％。１０：３０ａｍ，新加坡公布第一季失業率（經季節調整），料維持於２﹒２％

。



＊美國公布第一季國內生產總值＊



明午１：００ｐｍ，日本３月新屋動工年率料由４﹒２％升上５﹒２％。２：４５ｐｍ，法

國公希４月消費者信心指數，料由９６升上９７。

６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料維持於７﹒７５％。８：３０ｐｍ，美國公布

第一季個人消費，料由２﹒５％下滑至１％；個人消費支出核心指數季率料由１﹒８％降至

１﹒３％。美國第一季國內生產總值（環比）季率料維持於２﹒２％；第一季ＧＤＰ價格指數料

由１﹒７％回落至１﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者信心指數，料由

９８﹒４下滑至９７。



＊粵海、金風和兗州煤派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：依利安達（０１１５１）、香港生力啤（００２３６）和

惠理集團（００８０６）等。

公布業績的公司有：江蘇寧滬高速公路（００１７７）、粵海投資（００２７０）、中國外

運（００５９８）、海螺水泥（００９１４）、兗州煤業股份（０１１７１）、華潤水泥控股

（０１３１３）、招金礦業（０１８１８）、金風科技（０２２０８）、中國太保（０２６０１

）、上海醫藥（０２６０７）、國泰君安（０２６１１）和中國光大銀行（０６８１８）等。

（ｈｏ）

