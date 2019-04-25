新地「跟著鐵路走」拓大灣區項目，慶盛交通樞紐商業地投資６０億

《經濟通通訊社通訊社記者余萃雯２５日廣州專電》於八十年代已進入中國市場「插旗」的

新地（０００１６）近年積極搶攻大灣區市場，繼去年５月投得廣州南沙慶盛樞紐區塊的商業用

地皮後，新地於今年２月底再下一城以１４億元投得毗鄰商業地，令兩個地塊合共建築面積達

３５４﹒５萬平方呎。執行董事郭基煇於廣州出席南沙慶盛樞紐綜合體項目介紹時表示，現時兩

幅地塊計劃作為交通樞紐、寫字樓及商業用途，預計於２０２３年起分階段落成，估計連同地價

計算，總投資額預計為６０億元人民幣。



＊未來「跟著鐵路走」，於交通樞紐地區發展商業項目＊



廣州南沙慶盛樞紐區塊位於廣州地鐵慶盛站，除了已開通的地鐵４號線，規劃中的兩條地鐵

線路包括２２號線及知南線亦會設置站點，有望達至四線交匯，為集團重點看好的交通樞紐區。

郭基煇透露，根據目前構思，項目將包括地標性寫字樓、大型商場、公共綠化休憩平台及無

縫連接高鐵和地鐵慶盛站和交通轉換大堂等。他預計項目建成後，將可連接城際鐵路地鐵公共汽

車長途客車等交通設施。

新地對發展公共交通導向發展（ＴＯＤ）模式早有經驗，曾於香港多個鐵路沿線的新市鎮建

設ＴＯＤ大型綜合體項目，包括新城市廣場及九龍站綜合項目等。郭基煇指，集團有意將過往於

香港發展ＴＯＤ項目的豐富經驗引入至發展中國項目，期望未來繼續「跟著鐵路走」，於交通樞

紐交匯的地區發展商業項目。



＊大灣區城市已有４個物業，對前景具信心＊



對於集團於大灣區的部署，郭基煇提到一直密切關注政府對大灣區的規劃，集團投放了大量

資源發展大灣區市場，而他個人亦花了很多心力，目前新地於廣州及中山等已經有項目，另外亦

會繼續於北京、上海、深圳等作策略性投資。

事實上，新地目前於香港以外的大灣區城市已有４個投資物業，總樓面面積為１５５萬平方

呎，另外在廣州、佛山、東莞、中山及南沙亦有６個發展中項目，總樓面面積達５９００萬平方

呎，顯示新地對大灣區前景的信心。

雖然大灣區內充滿機遇，不過郭基煇坦言，即使看好ＴＯＤ項目發展，惟中國政府對承辦高

鐵和鐵路上蓋項目的發展商要求較為挑剔，有時亦難以與國企競爭，令集團成功投得該些亦項目

不容易。

他又透露，在中國發展住宅項目較難有優勢，因為內地發展商在項目建設的速度及樓盤售價

都較有競爭力，令發展中國住宅項目的利潤空間有限，毛利超過兩成已屬於高水平，而發展成本

較低的舊城改造項目亦需時更長。



＊港樓市反彈凌厲屬意料之外＊



對於本港樓市，郭基煇指，近日香港樓市反彈趨勢凌厲，屬意料之外，早前並未預料到樓價

在如此短時間內復甦。不過，他認為本港供應較少，同時市場上「憎多粥少」，競爭激烈，令到

發展空間有限，因此未來集團會同時發展中港兩地市場，中國資產佔整體約２０％，並希望每一

至兩年新增一個大灣區內的項目。

