【本港樓市】蔡志忠以９９６７萬出售中環中心２２樓最後一個單位

《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲地產董事總經理兼資深物業投資者蔡志忠落實出售中環中

心２２０５單位，面積２８５２呎，售價為９９６７萬元，呎價達３４９５０元。該出售單位為

蔡志忠持有的中環中心２２樓的最後一個單位。

世邦魏理仕香港資本市場部董事莫旺寧表示，此單位為項目分拆的最後一個單位，買家為用

家，於中環租用物業多年，今次買入作為自用。中環中心２２樓分拆項目已售罄，蔡志忠套現約

１１億元，獲利甚豐。

世邦魏理仕早前獲蔡志忠委任為特約代理，協助達成是次成交。（ｂｉ）

