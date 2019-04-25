《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲地產董事總經理兼資深物業投資者蔡志忠落實出售中環中
心２２０５單位，面積２８５２呎，售價為９９６７萬元，呎價達３４９５０元。該出售單位為
蔡志忠持有的中環中心２２樓的最後一個單位。
世邦魏理仕香港資本市場部董事莫旺寧表示，此單位為項目分拆的最後一個單位，買家為用
家，於中環租用物業多年，今次買入作為自用。中環中心２２樓分拆項目已售罄，蔡志忠套現約
１１億元，獲利甚豐。
世邦魏理仕早前獲蔡志忠委任為特約代理，協助達成是次成交。（ｂｉ）
25/04/2019 18:32
【本港樓市】蔡志忠以９９６７萬出售中環中心２２樓最後一個單位
《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲地產董事總經理兼資深物業投資者蔡志忠落實出售中環中
心２２０５單位，面積２８５２呎，售價為９９６７萬元，呎價達３４９５０元。該出售單位為
蔡志忠持有的中環中心２２樓的最後一個單位。
世邦魏理仕香港資本市場部董事莫旺寧表示，此單位為項目分拆的最後一個單位，買家為用
家，於中環租用物業多年，今次買入作為自用。中環中心２２樓分拆項目已售罄，蔡志忠套現約
１１億元，獲利甚豐。
世邦魏理仕早前獲蔡志忠委任為特約代理，協助達成是次成交。（ｂｉ）
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