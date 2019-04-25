  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2019 15:23

【Ｗｅｂｂ手指】揭細價股錯綜關係，股份遭點名後多遭遇執法行動

　　《經濟通通訊社記者陳佩珊２５日報道》近年來被獨立股評人Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ點名切
勿沾手的股份，其後股價普遍大跌，部分更引起監管機構的聯合執法行動。
　　Ｗｅｂｂ於２０１７年５月曾發表「謎網５０」，指出該５０隻股份之間的關係錯綜複雜，
引發細價股股災，部股股價暴跌逾九成，多隻股份更被證監會勒令停牌。處於風暴核心的康宏環
球（０１０１９），更惹來廉政公署及證監會共同關注，於２０１７年１２月雙方採取聯合行動
，拘捕了康宏前主席王利民等管理層。
　　而其餘的５０隻股份包括新銳醫藥（０６１０８）、康健國際醫療（０３８８６）、隆成金
融（０１２２５）、合一投資（００９１３）、醫思醫療（０２１３８）、泰加保險
（０６１６１）等，不少早已被證監會警告股權過度集中。

＊針對以康宏環球、華融系與民生系為核心之網絡＊

　　Ｗｅｂｂ去年再下一城，發布另外２６隻不能沾手的港股名單，揭穿中國華融
（０２７９９）及民行（０１９８８）之間的網絡，華融系公司獲得民行巨額借貸，而華融系與
民生系內公司亦互相持股。當中所牽涉的股份包括有超人智能（０８１７６）、衍生集團
（０６８９３）、中國軟實力（００１３９）、民眾金融（００２７９），以及藍鼎
（００５８２）等。
　　他認為，中國華融與民行之間正是由民銀資本（０１１４１）連繫起來，提醒這些股份只是
華融與民行之間網絡的一部分，亦要小心其他股份。例如是上海政府與旗下傳媒機構，以及綠地
控股（滬：６００６０６）之間的關連，他們在港上市的附屬亦有獲中國華融的資金支持，投資
者尚需小心觀察。

＊投資失利引發復仇？＊

　　除了謎網股份名單外，Ｗｅｂｂ亦曾於其網站上批評其他存在泡沫及風險的股份，包括佳源
（０２７６８）及金蝶（００２６８）等。事實上，Ｗｅｂｂ與細價股之間的鬥爭，可能要由
２００６年開展的恩怨談起。他於２００６年披露持有嬰兒車製造公司隆成，可是到了２０１４
年，隆成以折讓價發行大量新股用作收購內地物業，其後更以大幅折讓近七成的作價供股，令股
東權益不斷被攤薄，有傳其損失達千萬元，因此有市場人士認為Ｗｅｂｂ公布謎網股名單是要上
演復仇戰。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事25/04/2019
【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸 槓桿資金或炒作A股惹關注
FOCUS25/04/2019
【FOCUS】「一帶一路」再登場 北京調整口徑下大棋
生財有道25/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：內銀續軟追落後機會微
中國故事25/04/2019
港人轉型出路 「深圳墾丁」開民宿
國際動態25/04/2019
金正恩今晤普京 冀俄助鬆綁制裁
生財有道24/04/2019
【衝上雲霄】外圍因素漸回穩 中資航空業年內有望起飛！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金