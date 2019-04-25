【Ｗｅｂｂ手指】揭細價股錯綜關係，股份遭點名後多遭遇執法行動

《經濟通通訊社記者陳佩珊２５日報道》近年來被獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ點名切

勿沾手的股份，其後股價普遍大跌，部分更引起監管機構的聯合執法行動。

Ｗｅｂｂ於２０１７年５月曾發表「謎網５０」，指出該５０隻股份之間的關係錯綜複雜，

引發細價股股災，部股股價暴跌逾九成，多隻股份更被證監會勒令停牌。處於風暴核心的康宏環

球（０１０１９），更惹來廉政公署及證監會共同關注，於２０１７年１２月雙方採取聯合行動

，拘捕了康宏前主席王利民等管理層。

而其餘的５０隻股份包括新銳醫藥（０６１０８）、康健國際醫療（０３８８６）、隆成金

融（０１２２５）、合一投資（００９１３）、醫思醫療（０２１３８）、泰加保險

（０６１６１）等，不少早已被證監會警告股權過度集中。



＊針對以康宏環球、華融系與民生系為核心之網絡＊



Ｗｅｂｂ去年再下一城，發布另外２６隻不能沾手的港股名單，揭穿中國華融

（０２７９９）及民行（０１９８８）之間的網絡，華融系公司獲得民行巨額借貸，而華融系與

民生系內公司亦互相持股。當中所牽涉的股份包括有超人智能（０８１７６）、衍生集團

（０６８９３）、中國軟實力（００１３９）、民眾金融（００２７９），以及藍鼎

（００５８２）等。

他認為，中國華融與民行之間正是由民銀資本（０１１４１）連繫起來，提醒這些股份只是

華融與民行之間網絡的一部分，亦要小心其他股份。例如是上海政府與旗下傳媒機構，以及綠地

控股（滬：６００６０６）之間的關連，他們在港上市的附屬亦有獲中國華融的資金支持，投資

者尚需小心觀察。



＊投資失利引發復仇？＊



除了謎網股份名單外，Ｗｅｂｂ亦曾於其網站上批評其他存在泡沫及風險的股份，包括佳源

（０２７６８）及金蝶（００２６８）等。事實上，Ｗｅｂｂ與細價股之間的鬥爭，可能要由

２００６年開展的恩怨談起。他於２００６年披露持有嬰兒車製造公司隆成，可是到了２０１４

年，隆成以折讓價發行大量新股用作收購內地物業，其後更以大幅折讓近七成的作價供股，令股

東權益不斷被攤薄，有傳其損失達千萬元，因此有市場人士認為Ｗｅｂｂ公布謎網股名單是要上

演復仇戰。

