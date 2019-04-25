《真知灼見－溫灼培》澳元再考驗７０美仙支持

《真知灼見》澳央行過去曾警告，倘通脹失動力，又或失業率回升，均可能逼使該行減息。

眾所周知，澳洲現時失業率正處於４﹒９％的８年低位。以一個如此偏低的失業率水平，往後相

信澳洲失業率升的機會將大於跌。另外，周三（２４日）澳洲公布首季年通脹率為１﹒３％，較

去年第四季１﹒８％通脹率大幅回落，數字更增強市場對澳央行快將減息的疑慮，並引發市場對

澳元拋售，把澳元推回至７０美仙邊緣。



據澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行今年減息機會達８８％，即差不多已是市

場共識。筆者雖不太相信澳洲今年真有需要減息，但就是要減，料可能最多減一次便完成是次減

息周期。尤其如中美貿易一旦達成協議，在中國經濟有望轉勢回強下，料澳洲經濟可同為受惠。



最後值得留意是，從澳洲統計局數字顯示，於１７╱１８財政年度，鐵礦石及煤出口分別佔

澳洲整體出口達１９﹒４％及１９﹒１％。也是說鐵及煤是澳洲的首兩大主要出口商品。有鑑於

國際鐵價一直節節上升，年初至今累升了３１％。惟煤價同期累跌約１０％。所以整體已言，澳

洲的出口收益仍應在改善中。這是筆者看好澳元的第二個原因。由於澳洲減息因素已於市場上一

段日子，假使筆者估計正確，減息一次澳洲的減息周期將完結，盡早減息讓利淡因素過去對澳元

前景反可視為利好因素。技術上料澳元現階段繼續於７０－７３美仙徘徊，如中美貿易協議達成

，不排除澳元有機會向７５美仙進發。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎ

ｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

