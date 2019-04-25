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即市新聞

25/04/2019 10:00

《投資領域－譚家駿》亞股機會多，優質股趁低吸

　　《投資領域》環球股市今年來的投資氣氛明顯改善，主要是受惠於中美貿易衝突緩和，雙方
談判進展良好，加上美國聯儲局的貨幣政策方向明顯轉向鴿派，而亞洲區內股市今年來亦出現不
同程度的反彈，各自亦有本身的因素左右升跌。
　　在亞洲股市之中，中國股票市場的表現顯然最佳，因其為中美貿易衝突緩和的主要受惠者，
與中國密切相關的本港股市年初以來同樣出現反彈，尤其是本地地產板塊升勢不俗，主要是因為
聯儲局今年加息機會幾近於無。
　　中港之外的亞洲股市方面，印尼股市升幅只是溫和，主要是由於在大選前夕，交投相對淡靜
所致；馬來西亞方面，股市更是反為回落，因受累於亞洲區內需求回落，拖累其製造業板塊。

＊舊問題或再帶來挑戰＊

　　雖然目前來看環球股市升勢皆相當不俗，惟投資者宜居安思安，我們認為，原本困擾市場的
因素，包括憂慮加息、需求增長放緩、環球貿易量下降、企業和政府負債沉重等問題，貿易不平
衡等問題亦有可能反覆，在今年有機會再次為亞洲股市帶來挑戰。
　　其中一點要留意的是，如果美國經濟真的如一些市場人士所言，在今年財政刺激效益逐步退
減後轉趨疲弱，則中國刺激內需的政策可能會成為支撐全球經濟的核心元素。
　　然而，在宏觀層面上影響因素眾多，作為「由下而上」的投資者，我們不會對宏觀因素持強
烈觀點，因為股價一般受投資氣氛、行業和投資風格輪轉所影響，令投資者極難預測企業和市場
的短期表現。
　　投資者更應該關注的是企業本身的基本面，如管理層、業務和財務狀況均具質素的公司，即
使是在此前市況波動時期依然可以提供不俗的防守性，而在市場波動時期，更加是低吸優質公司
的機會。
　　我們早前買入了一家印度領先的個人及家庭護理產品特許經營公司，這家公司除了印度業務
之外，亦擴展至國際市場，更在短時間之內成為印尼和非洲的領先公司之一，公司的主要股東家
族以商業道德操守見稱，管理層亦相當專業化。

＊東南亞零售市場轉型＊

　　此外，在我們的投資組合中，亦有一家亞洲區內領先的食品及健康產品零售企業，經營超級
市場、便利店、健康美容產品店和餐廳等，逾８成利潤是來自中港市場，在東南亞亦有非常大的
提升空間，因為當地正處於由「士多」式小店轉為連鎖超市、便利店主導市場。
　　這家公司由於營運系統問題和成本高昂，導致利潤率受壓，但自從２０１７年新ＣＥＯ上任
之後，這位經驗豐富的管理層推行連串改革，包括在人事上和供應鏈；由於這家公司的規模及結
構複雜，推行改革絕不容易，但這位ＣＥＯ的成功經驗與往績鞏固了我們的信心，仍可繼續持有

　　總結而言，投資者不宜過度憂慮宏觀和大市上的影響，反而應該將重點放在優質公司之上，
在市況波動時期更應低吸那些優質企業，長遠而言可帶來更佳的絕對回報。
《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

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