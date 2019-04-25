《宏觀理財－冼健岷》自願醫保轉得過？留意四大法則

《宏觀理財》政府今年正式推行的自願醫保計劃，為香港的醫療保障揭開新一頁，計劃目的

是提升公眾對醫療保障的意識，同時為市民提供多一個選擇，透過住院保險使用私營醫療服務，

減輕公營醫療系統的壓力。

自願醫保已經成為市民大眾的話題，相信不少人都會有疑問，如果現已投保醫療保障，有沒

有需要轉投自願醫保呢？想知道答案，就要留意以下四大法則。



＊了解計劃優勢＊



參與自願醫保的保險公司，負責提供由食物及衞生局認可並符合計劃最低要求的個人住院保

險產品。出生後１５天至８０歲的人士均可投保，計劃分基本的「標準計劃」和保障較全面的「

靈活計劃」，保費可獲得扣稅優惠。產品不設「終身保障限額」，保證續保至受保人１００歲，

並且設２１日冷靜期，期間客戶可取消保單並全數取回已付保費。而且，保費透明度高，市民可

於自願醫保網站及保險公司網頁查閱保費表，方便大家貨比三家。



＊標準靈活兩相宜＊



自願醫保有「標準計劃」和「靈活計劃」之分。「標準計劃」可以說是保障入門版，產品提

供基本保障，不同保險公司的「標準計劃」大同小異，分別在於保費、服務和小部分保障範圍的

差異。

「靈活計劃」在「標準計劃」基本要求上，提供較全面和充裕的保障，當然保費亦會相應較

高。每間保險公司「靈活計劃」的保障範圍可以有較大分別，投保人應仔細考慮保單條款及細則

、保障範圍及賠償限額、收費和服務水平等，為自己度身訂造最適合的保障。



＊扣稅攻略＊



投保人無論購買「標準計劃」抑或「靈活計劃」，保單持有人可為自己或受養人購買自願醫

保認可產品的合資格保費而獲得稅項扣減，每名受保人每年扣稅保費上限８０００港元，人數不

設上限。值得留意的是，將免稅額集中用於一位稅率最高的家人身上扣稅，可享最大經濟效益。



＊瞭解保障需要＊



歸根究底是否轉投自願醫保，最重要是先了解清楚自己的保障需要。我們應該細心留意自願

醫保計劃的條款，例如「標準計劃」不設終身保障限額，但設有最高４２萬港元的年度賠償額，

市民應考慮４２萬港元是否足夠保障所需；另外，計劃承保「投保時未知的已有疾病」，但投保

後第一年不獲賠償，第二年可獲合資格費用的２５％賠償，第三年可獲５０％賠償，第四年起可

獲得全面１００％賠償。若果在頭三年發病，賠償額就欠全面了。假如認為自己的保障不足，就

可考慮「靈活計劃」，享有更優越保障。在自願醫保正式推出後，已投保人士所屬的保險公司，

必須提供一次性的保單轉移安排，大家就要把握機會，決定最合適自己的保障方案。

自願醫保可申請扣稅，但更重要是比較產品的保障及保費，不要因扣稅優惠而輕率投保或轉

移現有保單。例如不用納稅或須繳納稅款偏低的人士，扣稅其實意義不大，隨便轉移保單更有可

能因再核保而失去新增疾病的保障。想作出明智的選擇，既能盡享扣稅優惠，而同時得到最合適

的保障，最好當然是參考專家建議，跟理財顧問一起規劃最理想的保障方案。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

