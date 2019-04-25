Ａ股拖累港股五連跌，收報２９５４９跌２５６點，失守廿天線

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股再度下挫，惟部分龍頭企業業績勝預期帶動盤後股價

造好。亞洲股市今早表現不一，其中南韓首季經濟增長倒退，令市場擔心亞洲其他國家表現，Ａ

股再度下挫，深指跌穿萬點關口。港股今早低開１３８點，其後在中港地產股發力，一度又跌轉

升，最多反彈４３點，高見２９８４９。

不過，外資持續透過滬深股通走資，Ａ股午後跌勢不斷加劇，港股未能獨善其身，於收市前

最多跌２７０點，全日低見２９５３５點，最終全日蒸發２５６點或０﹒８６％，報２９５４９

點，失守２０天線（２９６８４點）。另外，在Ａ股拖累下，港股已連跌五日，累挫５８０點或

１﹒９３％，邁向逾半年來最長日連跌記錄。主板成交９７５﹒１２億元，按日跌１％。

國企指數收報１１５０２點，跌１６１點或１﹒３９％

Ａ股表現回吐，多隻燃料電池股上演跌停潮，上証收報３１２３點，跌７７點或

２﹒４３％。深証失守萬點關口，收報９９０７點，跌３２８點或３﹒２１％。跌市催谷成交，

兩市全日成交額７３３３億元人民幣，按日增長１２﹒４％。



＊內銀內險受Ａ股拖累，平保失守十天線＊



中資金融股全線受壓，平保（０２３１８）下周一（２９日）放榜，績前跌２﹒１２％，報

９２﹒１５元，失守１０天線（９３﹒５７元）。國壽（０２６２８）走低１﹒５９％，報

２１﹒７元。太平（００９６６）挫３﹒２４％，報２３﹒９元。新華保險（０１３３６）下滑

３﹒３３％，報４３﹒６元。內銀股方面，中信銀行（００９９８）日內放榜，績前跌

１﹒１９％，報４﹒９８元。中行（０３９８８）明日公布季績，跌０﹒５３％，報３﹒７２元

。建行（００９３９）及工行（０１３９８）將於下周一放榜，前者跌０﹒７２％，報６﹒９１

元；後者走低０﹒６８％，報５﹒８６元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４５％，報６６﹒９元；港交所（００３８８）跌

１﹒１％，報２７０﹒４元；騰訊（００７００）急挫２﹒６％，報３８２﹒８元；中移動

（００９４１）軟０﹒６７％，報７４﹒１５元；友邦（０１２９９）下滑０﹒４４％，報

７９﹒８５元。最佳藍籌為創科（００６６９），逆市升１﹒９％，報５９﹒１元，盤中高見

５９﹒８元兼破頂；最差藍籌為吉利（００１７５），跌４﹒９６％，報１６﹒０６元。



＊匯證唱好本地地產股，汽車股沽壓顯著＊



匯證發表研究報告指，對於本港樓市看法由跌轉升，預料今年樓價可升１０％。本港地產股

表現不一，新地（０００１６）升１﹒５％，報１３５﹒２元；信置（０００８３）升０﹒５８

；恆隆地產（００１０１）跌１﹒８２％，報１８﹒３８元；％，報１３﹒９４元；長實

（０１１１３）跌０﹒８５％，報６４﹒３５元。收租股升幅較明顯，九置（０１９９７）升

１﹒０９％，報６０﹒３５元；領展（００８２３）揚１﹒２７％；置富（００７７８）漲

１﹒２％，報１０﹒１２元。

汽車股沽壓顯著，早前吉利（００１７５）副主席早前減持逾八百萬股，拖累股價挫，今日

續瀉４﹒８６％，報１６﹒０６元。另外，匯證發表研究報告，唱淡三間汽車企業，華晨

（０１１１４）挫６﹒１１％，報８﹒６１元；北汽（０１９５８）跌５﹒２％，報５﹒６５元

；長汽（０２３３３）走低３﹒２６％，報６﹒５３元。另外，比亞迪（０１２１１）跌

３﹒０９％，報５３﹒３元。

獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ昨晚漏夜發文指出，當中所談及民行（０１９８８）或涉

及複雜融資，相關股份輕微下挫。民行跌２﹒１７％，報５﹒８６元；綠地香港（００３３７）

挫４﹒１７％，報３﹒２２元；民銀資本（０１１４１）走低３﹒５７％，報０﹒２７元；華融

投資（０２２７７）蒸發３﹒６６％，報０﹒３９５元。



＊豬肉股隨市回吐，鐵塔急回為最差國指股＊



雖然內地豬價普遍上揚，惟美國瘦豬肉６月期貨近期跌至９２美元，本港豬肉股跟隨回落，

萬洲（００２８８）跌２﹒８６％，報９﹒１６元；中糧肉食（０１６１０）軟０﹒６％，報

３﹒３４元；超大現代（００６８２）跌１﹒０４％，報０﹒０９５元；雨潤（０１０６８）升

０﹒６７％，報１﹒５１元；惠生（０１３４０）揚０﹒５６％，報０﹒１７９元。

根據港交所最新權益披露資料顯示，舜宇（０２３８２）於上周四（１８日）遭摩通減持約

２０１﹒６４萬股，每股均價約９９﹒８０６８元，總價約２﹒０１億元。今日該股再挫

３﹒８３％，報９６﹒５５元。瑞聲（０２０１８）跌３﹒５％，報５２﹒３５元。比亞迪電子

（００２８５）急回５﹒３７％，報１３﹒４元；通達（００６９８）跌１﹒１４％，報

０﹒８７元；丘鈦（０１４７８）走低３﹒９７％，報８﹒２３元。

國際期油於亞洲時段一度反彈逾１％，加上人民幣中間價下調１０２點，中資航空股再度下

挫，東航（００６７０）跌２﹒８８％，報５﹒３９元；國航（００７５３）跌２﹒７３％，報

９﹒２５元；南航（０１０５５）跌３﹒４６％，報６﹒７元。

５Ｇ概念股全線急回，鐵塔（００７８８）急跌５﹒７％，報２﹒１５元，為跌幅最大國指

成分股。中興通訊（００７６３）下周一放榜，全日挫４﹒０９％，報２５﹒８元。長飛光纖

（０６８６９）蒸發４﹒４７％，報２０﹒３元。（ｕｌ）

