【移交逃犯】楊岳橋提私人條例草案，賦港權利處理港人境外兇殺案

《經濟通通訊社２５日專訊》修訂《逃犯條例》爭議不止。公民黨立法會議員楊岳橋將向港

府及立法會提交《２０１９年侵害人身罪（修訂）（域外法律效力）條例草案》私人條例草案，

並促請政府撒回《逃犯條例》修訂。

楊岳橋指，提出的草案，賦予特區政府及香港司法機關權力，處理香港永久居民或通常在港

居住人士在境外涉嫌謀殺、誤殺或意圖謀殺的案件。刑事調查、檢控、審訊乃至服刑均在香港進

行。他表示，機制可保障港人免被移交至缺乏公平審訊保證和人權保障的司法管轄區。此舉不單

解決現時的政治爭拗，更重要的是能夠回應事件的肇因，將台灣殺人案的疑犯繩之於法。

楊岳橋表示，政府的修訂將容許特區政府將疑犯引渡至台灣，然而，台方已表明，基於台灣

主權原則，未必接受新機制。新機制將同時對中國內地開放申請，日後內地機關可向香港申請引

渡任何身處香港的人士至內地受審及服刑。不少香港市民、各專業界別、傳媒、本地及外國商界

，甚至不少外國政府對政府草案表示強烈反對或極度憂慮。

他又指出，特首林鄭月娥曾明言，即使修例未能處理台灣殺人案，政府仍然會推進修例的工

作。他認為證明政府修例的真正目的，並非處理台灣殺人案，而是開放大門讓中國內地申請引渡

港人，將香港市民置於隨時被引渡至法治不彰的地區之危險境地。（ｃｗ）（ｚｚ）

