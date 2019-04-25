【佔中判刑】邵家臻下午疑身體不適，由白車送院治理

《經濟通通訊社２５日專訊》「佔中九子」案其中８名被告昨（２４日）裁決，４人被判囚

，隨即送往荔枝角收押所。其中被判囚８個月的社福界立法會議員邵家臻，今日午３時許，疑因

身體不適，由救護車送往伊利沙伯醫院。

邵家臻本身患有糖尿病，上個月曾到醫院接受身體檢查。（ｆｗ）（ｚｚ）

