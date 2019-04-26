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即市新聞

26/04/2019 11:54

《缸邊麗評－熊麗萍》五一假期在即，要買乜要避乜

　　《缸邊麗評》港股本月突破３００００點之後，每次跌穿２９７００點後即見回升；但內地
股市回軟，上證指數再試３１００點水平。恆指料試本月低位２９３８４水平，筆者繼續建議大
家在個別板塊上尋找入市機會。
　
＊２９３００水平先作整固＊
　
　　中美下周二（３０日）重啟貿易談判，但市場對消息反應已不大，反而內地五一假期在即
（今年五一假期增加一天），內地股市下周三（１日）至周五（３日）休市，投資者在假期前進
一步減持Ａ股套現的機會仍高，而北上資金近日持續淨流出，已反映境外資金在Ａ股套現或套利
，昨天（２５日）「滬股通」及「深股通」分別淨流出３﹒１億元及９億元，淨沽出額略有減少
。但滬深股通下周三（１日）假期暫停交易前，不排除續有套現動作，現階段宜留意資金動向。
筆者估計上證指數在３０００至３１００水平，吸引部分資金再買入調整較深的主題股份，若北
向資金假後重投Ａ股，屆時內地股市又再重拾上升動力。恆指在本月低位２９３００水平料先作
整固，但暫欠向上突破３０３００的動力。
　
＊板塊續輪動，候低吸強勢＊
　
　　除了大市表現之外，資金在個別板塊上的輪動更值得關注，近日強勢的５Ｇ、內險及遊戲股
昨天又再出現明顯回吐，反而在過去兩星期持續下跌的本地地產及內房股昨天見資金入市，估計
這種輪流不同板塊的趨勢仍會持續。筆者認為股價累積一定調整幅度的強勢板塊，可趁低吸納。
包括鐵塔（００７８８）、中興通訊（００７６３）及京信通信（０２３４２）。中國人壽
（０２６２８）首季盈利急升逾九成，接近盈利預告８０％至１０％增長的上限，除了產品組合
調整改善保費收入之外，部分原因是投資回報上升。估計其他內險股首季投資回報及整體成績表
亦不俗，但焦點只宜集中在人壽保險股身上，財產保險股則未宜沾手。
　
＊短線留意消費股＊
　
　　短期而言，可趁五一假期短炒消費相關股份，例如家電、金飾及澳門博彩股。銀河娛樂
（０００２７）、金沙中國（０１９２８）及永利澳門（０１１２８）可短線買入。
《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》
　
＊筆者並無持有上述股份

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