  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2019 14:57

《股金豐采－涂國彬》金價受壓，短線下行

　　《股金豐采》今年以來，投資者從極度擔憂的狀態中走出來，恐慌指數ＶＩＸ在去年第四季
度大漲１０９﹒７４％後，今年以來已經回吐了近五成。投資者都紛紛向資金從避險資產中退出
，風險資產包括股票和大宗商品分別從低位反彈。
　
＊美股匯漲＊
　
　　一方面，對於經濟增長放慢的擔憂有所減弱，包括中美在內的不少金融數據都好於預期，投
資者重拾信心。一方面兩國貿易談判接近尾聲，恐慌情緒明顯回落。美元資產依舊有吸引力，股
匯雙雙走強。
　　美股已經回補了去年年底以來的跌幅，標普和納指更一度創收市新高，重磅股業績有不少給
投資者帶來驚喜。
　　美匯指數雖然從去年最後一季度開始受到貨幣政策正常化放慢，經濟增長擔憂加深的影響，
缺乏上行動能，但一直保持在高位震盪，遇阻９８一線。不過昨日將該阻力突破，更高見
９８﹒１８９，最終收漲０﹒５５％至９８﹒１７３。
　
＊等待數據＊
　
　　避險需求回落的同時，貨幣政策方面又一直沒有新的消息，黃金不得不維持弱勢。從２月下
旬開始震盪回落，重心不斷下移，反覆測試的千三水平跌破，上周二（１６日）失守１２８０美
元這一支持，隨後展開窄幅震盪，１２７０美元經常被跌破，包括昨日（２４日），好在低位有
承接，重拾５日線，但未能突破１０日線，仍在現水平整理。
　　短線主要等待美國經濟數據包括耐用品和ＧＤＰ等，看是否繼續強勁，那麼或增加加息的預
期，金價恐怕將進而面對更大壓力，關注１２５０美元支持。但也不可過於悲觀，畢竟對經濟增
長放慢的擔憂可能隨時會出現，刺激金價。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事25/04/2019
【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸 槓桿資金或炒作A股惹關注
FOCUS25/04/2019
【FOCUS】「一帶一路」再登場 北京調整口徑下大棋
生財有道25/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：內銀續軟追落後機會微
中國故事25/04/2019
港人轉型出路 「深圳墾丁」開民宿
國際動態25/04/2019
金正恩今晤普京 冀俄助鬆綁制裁
生財有道24/04/2019
【衝上雲霄】外圍因素漸回穩 中資航空業年內有望起飛！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金