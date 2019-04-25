《股金豐采－涂國彬》金價受壓，短線下行

《股金豐采》今年以來，投資者從極度擔憂的狀態中走出來，恐慌指數ＶＩＸ在去年第四季
度大漲１０９﹒７４％後，今年以來已經回吐了近五成。投資者都紛紛向資金從避險資產中退出
，風險資產包括股票和大宗商品分別從低位反彈。
＊美股匯漲＊
一方面，對於經濟增長放慢的擔憂有所減弱，包括中美在內的不少金融數據都好於預期，投
資者重拾信心。一方面兩國貿易談判接近尾聲，恐慌情緒明顯回落。美元資產依舊有吸引力，股
匯雙雙走強。
美股已經回補了去年年底以來的跌幅，標普和納指更一度創收市新高，重磅股業績有不少給
投資者帶來驚喜。
美匯指數雖然從去年最後一季度開始受到貨幣政策正常化放慢，經濟增長擔憂加深的影響，
缺乏上行動能，但一直保持在高位震盪，遇阻９８一線。不過昨日將該阻力突破，更高見
９８﹒１８９，最終收漲０﹒５５％至９８﹒１７３。
＊等待數據＊
避險需求回落的同時，貨幣政策方面又一直沒有新的消息，黃金不得不維持弱勢。從２月下
旬開始震盪回落，重心不斷下移，反覆測試的千三水平跌破，上周二（１６日）失守１２８０美
元這一支持，隨後展開窄幅震盪，１２７０美元經常被跌破，包括昨日（２４日），好在低位有
承接，重拾５日線，但未能突破１０日線，仍在現水平整理。
短線主要等待美國經濟數據包括耐用品和ＧＤＰ等，看是否繼續強勁，那麼或增加加息的預
期，金價恐怕將進而面對更大壓力，關注１２５０美元支持。但也不可過於悲觀，畢竟對經濟增
長放慢的擔憂可能隨時會出現，刺激金價。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益