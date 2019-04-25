《股金豐采－涂國彬》金價受壓，短線下行

《股金豐采》今年以來，投資者從極度擔憂的狀態中走出來，恐慌指數ＶＩＸ在去年第四季

度大漲１０９﹒７４％後，今年以來已經回吐了近五成。投資者都紛紛向資金從避險資產中退出

，風險資產包括股票和大宗商品分別從低位反彈。



＊美股匯漲＊



一方面，對於經濟增長放慢的擔憂有所減弱，包括中美在內的不少金融數據都好於預期，投

資者重拾信心。一方面兩國貿易談判接近尾聲，恐慌情緒明顯回落。美元資產依舊有吸引力，股

匯雙雙走強。

美股已經回補了去年年底以來的跌幅，標普和納指更一度創收市新高，重磅股業績有不少給

投資者帶來驚喜。

美匯指數雖然從去年最後一季度開始受到貨幣政策正常化放慢，經濟增長擔憂加深的影響，

缺乏上行動能，但一直保持在高位震盪，遇阻９８一線。不過昨日將該阻力突破，更高見

９８﹒１８９，最終收漲０﹒５５％至９８﹒１７３。



＊等待數據＊



避險需求回落的同時，貨幣政策方面又一直沒有新的消息，黃金不得不維持弱勢。從２月下

旬開始震盪回落，重心不斷下移，反覆測試的千三水平跌破，上周二（１６日）失守１２８０美

元這一支持，隨後展開窄幅震盪，１２７０美元經常被跌破，包括昨日（２４日），好在低位有

承接，重拾５日線，但未能突破１０日線，仍在現水平整理。

短線主要等待美國經濟數據包括耐用品和ＧＤＰ等，看是否繼續強勁，那麼或增加加息的預

期，金價恐怕將進而面對更大壓力，關注１２５０美元支持。但也不可過於悲觀，畢竟對經濟增

長放慢的擔憂可能隨時會出現，刺激金價。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

