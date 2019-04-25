《鍾之日記》外資走貨Ａ場心慌，恒指受累連跌五日

《鍾之日記》４月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬深今早低開後維持綠盤震盪，午後更出現崩跌景象，在汽車、環保、科技等股份大幅領跌

之下，滬綜指跌幅快速擴大，滬綜指全日收挫２﹒４％，收報３１２３﹒８３點，深市表現更差

，深成指挫３﹒２１％，報９９０７，失守萬點關口，滬綜指及深成指均創３月８月以來最大單

日跌幅，全部行業板塊均告下跌。

人民銀行副行長劉國強在國新辦吹風會以「以前沒有放鬆，現在也談不上收緊」回應貨幣政

策走向是否收緊。人行昨日（２４日）開展２６７４億元人民幣定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）

後，已連續四個交易日暫停逆回購操作。劉國強說，如果人行好幾天不做逆回購操作，也不意味

著貨幣政策要收緊了，因為不做意味著已經合理充裕，就沒有必要操作，他建議判斷貨幣政策要

記住四個字「鬆緊適度」。

外資走資潮持續，截至今日，北上資金通過滬股通、深股通已連續４個交易日錄得淨賣出Ａ

股１３６億元人民幣，今日流走１７億元人幣。跌市催谷成交，兩市全日成交額７３３３億元人

民幣，按日增長１２﹒４％。



＊香江魚缸連跌五日，地產股獲唱好走勢個別＊



隔晚美股再度下挫，惟部分龍頭企業業績勝預期帶動盤後股價造好。亞洲股市今早表現不一

，其中南韓首季經濟增長倒退，令市場擔心亞洲其他國家表現。香江魚缸則受Ａ股拖累下連跌五

日，邁向逾半年來最長連跌記錄，全日跌２７０點或０﹒８６％。最佳藍籌為創科實業

（００６６９），升１﹒９％；最差藍籌為吉利（００１７５），跌５％。主板成交９７５億元

，按日跌１％。

匯證發表研究報告指，對於本港樓市看法由跌轉升，預料今年樓價可升１０％。本港地產股

表現升跌不一，新地（０００１６）升１﹒５％，信和置業（０００８３）升０﹒６％；恆隆地

產（００１０１）跌１﹒８％，九龍倉置業（０１９９７）升１﹒１％，長實集團

（０１１１３）跌０﹒９％。



＊內銀被曝隱瞞高風險借貸，推高中港金融風險＊



香港金管局及香港證監會２４日罕有聯合發出通函，指發現有在香港經營的內地銀行，透過

私募基金及其他實體進行一連串複雜交易，表面上為私募基金投資，但實質上是向一家上市公司

大股東提供保證金融資貸款，即俗稱的「孖展」活動。

獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ昨晚漏夜發文指，通函所談及的內銀有機會涉及民行

（０１９８８）（滬：６０００１６）、其子公司民銀資本（０１１４１），以及內房股綠地香

港（００３３７）。根據民銀資本早前一則通告，交易內容和通函所述操作相吻合，惟有內媒引

述知情人士指，本次通函所指對象並非民生銀行及民銀資本。儘管如此，民生銀行香港分行及民

銀資本有關負責人仍回應指，公司會結合監管要求加強自查和合規管理。受消息影響，民生銀行

挫２﹒２％，民銀資本瀉３﹒６％。

銀行為上市公司提供融資屬正常商業行為，但問題在於這次融資安排複雜欠透明，隱藏借貸

對象及貸款用途，而且該銀行被發現貸款審批及貸後監控手法未盡完善。立信德豪會計師事務所

董事林鴻恩回覆本通訊社時表示，金融機構為了取得更多生意，會迂迴地利用不同的附屬，增加

借貸額度，今次監管出手算是殺一儆百。

其他內銀同樣表現向下，招商銀行（０３９６８）跌３﹒４％，建設銀行（００９３９）、

工商銀行（０１３９８）跌０﹒７％，中國銀行（０３９８８）跌０﹒５％。



＊特斯拉績差累電池股，乘聯會憂庫存壓力大＊



電動車龍頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）首季虧損７億美元，超出市場預期。特斯拉解釋，主要受

累於Ｍｏｄｅｌ ３交付困難問題，預計第二季將繼續虧損，要到第三季才可扭虧為盈。

一眾電池股率先捱沽，比亞迪電子（２８５）瀉５﹒２％，光宇國際（０１０４３）挫

４﹒１％，超威動力（００９５１）跌１﹒７％。

中國乘聯會公布的周度數據顯示，內地４月第一周內地日均零售３﹒５萬台，按年增８％，

因增值稅減稅因素，車市３月末銷量後移至４月初。

雖然４月初汽車銷量略為好轉，但數據亦顯示，４月首兩周的總體批發量為日均３﹒４萬台

，銷量按年下降３０％。乘聯會相信，國六排放標準的政策對產銷和庫存的影響巨大。如果後面

再有省份推出，則經銷商將面臨極其慘烈的清理庫存的壓力，而且對新車的銷售帶來不利影響。

市場對內地車市的發展未見樂觀，汽車股今日近乎全線下挫，廣匯寶信（０１２９３）挫６

﹒５％，華晨（０１１１４）大跌６﹒１％，吉利（００１７５）挫４﹒９％，廣汽

（０２２３８）亦跌４﹒３％。



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