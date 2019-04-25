《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》Ａ股出現調整，限制港股表現

《Ｂｅｎ哥思路》Ａ股年內累積升幅顯著，除先行反映經濟回穩及中美貿易談判持續有進展

外，市場流動性增強亦是另一主要推動因素。不過，首季經濟數據優於預期，而在國務院堅持不

搞大水漫灌下，市場憂慮中央的貨幣政策或會收緊，加上投資者於高位亦出現減持現象，或限制

Ａ股短期表現。另外，內地即將進入五一黃金周，料市場氣氛將轉趨觀望，上證綜指短線面臨較

大整固壓力。

經濟數據方面，受惠貸款政策趨向寬鬆，加上積極財政政策的支持，國內第一季ＧＤＰ增長

６﹒４％，稍為優於預期，亦與２０１８年第４季度增長持平。３月社會消費品零售額增長回升

至８﹒７％，首季增長為８﹒３％；首季全國固定資產投資增長６﹒７％，其中，房地產投資增

速略升至１１﹒８％；工業生產增長於３月亦明顯加快至６﹒５％。總體而言，中國經濟數據優

於預期，而且消費和投資均增加，國內經濟回穩勢頭明顯。



＊內地經濟回穩，政策出現轉向＊



然而，國內經濟回穩的同時，上周的中共中央政治局會議亦有政策轉向的跡象。事實上，中

央政府一直強調，不再會重複過往大規模的持續注入流動性，反映政府注視整體債務以及相關金

融風險。而隨著國內經濟回穩，短期支持經濟政策將以財政政策為主。而推升Ａ股的動力或將由

流動性轉為基本面，季績表現、盈利預測及行業政策等將成為左右大市的主要因素。

另外，國內３月新增貸款１﹒６９萬億元（人民幣．下同），按年增長５０﹒９％，社會融

資更按年上升８０﹒５％至２﹒８６萬億元。其中，新增居民貸款升至８９００億元，而企業貸

款按年增長近９０％至１０６５９億元。另一方面，企業融資和政府地方債券融資分別為

３２７６億元和２５３２億元。第一季整體銀行貸款增長上升近２０％至５﹒８１萬億元。此外

，３月Ｍ２按年增長８﹒６％，亦高於市場預期。

雖然貸款規模增加或可能增強內銀利息收入，不過，中央早前放鬆貨幣政策，使同業拆息下

跌，拖累大型內銀的息差收益，而且在中央指令下，內銀亦需大增對中小企的貸款，或影響未來

貸款質素以及壞帳準備。整體而言，內銀的得益程度只是中性，盈利增長不能過份樂觀，內銀股

上升空間有限。

科創板的成立雖然有利提升市場投資氣氛，同時亦可令高新科企業得到發展資金，有助帶動

經濟。不過，亦有機會令深圳現有的創業板吸引力降低，及令資金分流，加上中證監亦再度提出

嚴格對待場外配置，以避免Ａ股升幅過急及槓桿太大，將限制Ａ股表現，而對深圳創業板的負面

影響或更大，值得投資者留意。



＊恆指２９５００點至３０５００點之間上落＊



外圍方面，美國銀行股於上周率先公布業績，市場反應尚算正面。事實上，不少美國上市公

司均給予一個較保守的業績指引，因此，企業的實際業績較易優於預期。初步而言，雖然分析師

預期美國企業第一季度盈利下跌，但市場或已經消化盈利下滑的負面消息。投資者宜繼續注視市

場對未來業績的反應。

另一方面，美國總統特朗普威脅或會向歐盟貨品徵稅。不過，在歐盟會議上，多數成員國同

意與美國展開貿易談判協商，加上歐美屬盟國關係，雙方爆發大規模貿易戰機會暫時不大。惟市

場或可利用談判消息造成調整藉口，為投資市場帶來波動。

恆指近期續於３００００點附近整固，惟上升動力已出現減弱。技術上，ＭＡＣＤ及ＲＳＩ

亦有轉弱跡象，加上近日Ａ股亦出現調整，均限制了港股表現。短期內，市場除關注企業季績外

，美國首季ＧＤＰ及中美貿易磋商進程等亦是左右大市的主要因素，料恆指將於２９５００點至

３０５００點之間上落。《凱基證券亞洲營運總裁 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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