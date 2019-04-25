【一帶一路】國資委：央企在「一帶一路」沿線承擔３１２０個項目

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國資委宣傳局局長夏慶豐在「一帶一路」

企業家大會發布會上表示，目前央企在「一帶一路」沿線共承擔著３１２０個項目，這些項目分

布在基礎設施建設、能源資源開發，國際產能合作，以及產業園區建設等各個領域，其中有一大

批的項目和工程是具有示範性和引領性的。

中國貿促會副會長陳洲表示，２０１７年，民營企業與「一帶一路」沿線國家的進出口總額

為６１９９﹒８億美元，佔中國與「一帶一路」沿線國家貿易額的４３％，增速為１２﹒１％。

從出口看，民營企業對「一帶一路」沿線國家的出口額達４３２５﹒４億美元，佔總額的

５５﹒９％，增速為８﹒９％；從進口看，民營企業對「一帶一路」沿線國家進口額為

１８７４﹒４億美元，佔總額的２８﹒１％，增速為１１﹒９％。

根據全國工商聯發布的民營企業５００強研究報告顯示，在２０１７年中國民營企業５００

強中，有２７４家參與了「一帶一路」建設，佔比超過５０％。華為、吉利、ＴＣＬ、三一重工

、紅豆等扎根當地發展。目前中國已建立了１１３個境外經貿合作區，民營企業主導的佔了大多

數。



＊企業家大會將安排一批中外項目簽約＊



中國貿促會副會長陳洲介紹，本次企業家大會共包括四個環節。一是全體會議。全國政協副

主席、全國工商聯主席高雲龍，中國貿促會會長高燕，國務院國資委主任肖亞慶將出席並致辭。

北京市副市長殷勇將出席全體會議。有關國際組織負責人、外方部長級官員、中外企業家和商協

會代表也將發言交流。二是簽約儀式。將安排一批涉及領域寬、覆蓋國別廣、基礎作用大、示範

效應強、民生工程多的中外企業合作項目進行現場簽約。三是中外企業對接洽談。根據中外企業

事先提交的有關合作意向和預先撮合情況，分行業、分時段來組織近千場次「一對一」對接洽談

。四是閉幕式。對本次大會還要進行一個簡要的總結。

