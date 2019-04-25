【一帶一路】人行：人幣海外基金業務規模達３０００億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行在官網發布《人民幣海外基金業務順

利啟航》的文章。截至２０１９年一季度末，人民幣海外基金業務規模達３０００多億元（人民

幣．下同）。投資範圍覆蓋交通運輸、電力能源、金融業和制造業等重要行業。此外，試點金融

機構還積極發起成立了７隻人民幣海外基金實體，規模合計約５００億元。

人行指出，人民幣海外基金具體業務形式以項目投資為主，包括人民幣境外貸款、債權投資

、股權投資、跨境擔保等。各金融機構既可發起成立基金實體，也可在現有框架下實行分帳管理

。各金融機構自籌資金，自主確定資金來源和業務規模。應該看到，人民幣海外基金業務並非是

對現有各類海外人民幣業務的簡單統計匯總，而是通過多種方式鼓勵金融機構對符合要求的海外

項目和企業「走出去」項目給予人民幣資金支持。換句話說，人民幣資金在境內或境外籌集並不

是重點，關鍵是確保人民幣在境外的使用。



＊絲路基金首季末出資總額已超１８０億人幣＊



人行表示，人民幣海外基金業務通過多種金融工具對「一帶一路」建設提供支持。絲路基金

在２０１８年獲得１０００億元增資後，截至２０１９年第一季度末人民幣出資金額總額已超過

１８０億元。

增資後，絲路基金以人民幣投資支持中遠海運集團完成對香港東方海外國際有限公司的股權

收購並提供人民幣貸款支持，對於推動國際航運業務使用人民幣支付具有重要意義。

此外，絲路基金還採用可轉債對沙特能源公司ＡＣＷＡ的新能源平台公司進行了投資，共同

開發中東及非洲地區的新能源技術。

農業銀行通過貸款支持中國和塔吉克斯坦合資在塔建立農業紡織產業園的項目，通過開展棉

花種植、加工與紡紗，促進了當地農產品深加工產業發展。

中非發展基金通過人民幣投資支持紫金礦業開發建設剛果（金）科盧韋齊銅礦。該銅礦投產

至今，累計產銅超過７萬噸，解決當地就業超過千人，有力支持了當地經濟建設。

