《思前想後－郭思治》港股仍屬緊靠高台格局，惟欠缺明顯上升動力

《思前想後》大市已正式踏進四月份之下旬，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大

局，從本周之市況看，大市表現雖稍見反覆，惟由於恆指大部份時間均靠近３００００點，故論

形態，技術上該屬緊靠高台而不下之格局，只是在交投偏疏下，大市暫仍欠動力作較明快之推升

。



＊若不跌穿２９３８３，有望上試３０２８０＊



直到目前為止，四月份之大市之形態暫仍屬先低而後高，恆指是由１日之低位２９３８３點

升至１５日之高位３０２８０點，由於波幅只得８９７點，相對實有點偏窄，故在本月餘下之交

易日，技術上該有機會出現更高或更低之指數，即恆指如不跌穿２９３８３點的話，或可伺機上

破３０２８０點。談到此點，首先要留意的該是１０天線（約在２９９８２點）之支持，惟從本

周之市況看，大市已跌穿１０天線，故一日情況未見改善前，技術上確難抱有太多上望憧憬，當

然，只要恆指仍能續緊靠３００００點水平，亦不能過分睇淡，因此，在未有較明顯之方向出現

前，只好暫持觀望態度。



＊中期反彈浪累積不少升幅，大市需稍作消化＊



本月大市形態上雖仍屬先低而後高，惟由於月內之成交金額一直較偏疏，故整個市況確已欠

缺一股上衝之動力，只是在沽壓不大之下，恆指仍能續緊扣著３００００點附近。不過，有一點

需留意，大市是次中期反彈浪是始自去年１０月３０日之低位２４５４０點，至今年４月１５日

高位３０２８０點，期間累積之升幅已高達５７４０點，論幅度實不算少，加上整個中期反彈浪

已運行達６個月，同樣在時間上已可滿足所需。故單從技術上看，大市確需稍作整固及消化。再

者，五窮六絕之傳統智慧已近，因此，即使仍看好中期後市，惟目前該不是全身投入之理想時刻

，持貨輕者當可輕鬆續抱觀望，但持貨偏重者則最好是做妥一切風險管理。



＊一旦進入正常消化，時間至少達４周或以上＊



值得再一提的是，本月１日之急升，技術上仍遺留下一個大型上升裂口，介乎２９１００點

至２９３８３點，闊２８３點。此上升裂口出現在本月及本年第二季首個交易日，情況當不理想

。嚴格而言，一日恆指仍未能回補或部份回補此上升裂口之前，技術上始終會是中短期後市之隱

憂。

另外，自踏入２０１９年後，大市已連續四個月呈先低後高之形態，且累積升幅已達

５３８４點（１月３日之低位２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０點），論幅度當不

算少，故在五窮六絕之傳統智慧下，大市可能會有較明顯之消化及回吐，以經過逾半年之中期上

升後，一旦進入正常消化，時間可能為４到６周，甚至６到８周。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

