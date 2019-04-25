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即市新聞

25/04/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股仍屬緊靠高台格局，惟欠缺明顯上升動力

　　《思前想後》大市已正式踏進四月份之下旬，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大
局，從本周之市況看，大市表現雖稍見反覆，惟由於恆指大部份時間均靠近３００００點，故論
形態，技術上該屬緊靠高台而不下之格局，只是在交投偏疏下，大市暫仍欠動力作較明快之推升


＊若不跌穿２９３８３，有望上試３０２８０＊

　　直到目前為止，四月份之大市之形態暫仍屬先低而後高，恆指是由１日之低位２９３８３點
升至１５日之高位３０２８０點，由於波幅只得８９７點，相對實有點偏窄，故在本月餘下之交
易日，技術上該有機會出現更高或更低之指數，即恆指如不跌穿２９３８３點的話，或可伺機上
破３０２８０點。談到此點，首先要留意的該是１０天線（約在２９９８２點）之支持，惟從本
周之市況看，大市已跌穿１０天線，故一日情況未見改善前，技術上確難抱有太多上望憧憬，當
然，只要恆指仍能續緊靠３００００點水平，亦不能過分睇淡，因此，在未有較明顯之方向出現
前，只好暫持觀望態度。
　
＊中期反彈浪累積不少升幅，大市需稍作消化＊

　　本月大市形態上雖仍屬先低而後高，惟由於月內之成交金額一直較偏疏，故整個市況確已欠
缺一股上衝之動力，只是在沽壓不大之下，恆指仍能續緊扣著３００００點附近。不過，有一點
需留意，大市是次中期反彈浪是始自去年１０月３０日之低位２４５４０點，至今年４月１５日
高位３０２８０點，期間累積之升幅已高達５７４０點，論幅度實不算少，加上整個中期反彈浪
已運行達６個月，同樣在時間上已可滿足所需。故單從技術上看，大市確需稍作整固及消化。再
者，五窮六絕之傳統智慧已近，因此，即使仍看好中期後市，惟目前該不是全身投入之理想時刻
，持貨輕者當可輕鬆續抱觀望，但持貨偏重者則最好是做妥一切風險管理。
　
＊一旦進入正常消化，時間至少達４周或以上＊

　　值得再一提的是，本月１日之急升，技術上仍遺留下一個大型上升裂口，介乎２９１００點
至２９３８３點，闊２８３點。此上升裂口出現在本月及本年第二季首個交易日，情況當不理想
。嚴格而言，一日恆指仍未能回補或部份回補此上升裂口之前，技術上始終會是中短期後市之隱
憂。
　　另外，自踏入２０１９年後，大市已連續四個月呈先低後高之形態，且累積升幅已達
５３８４點（１月３日之低位２４８９６點升至４月１５日之高位３０２８０點），論幅度當不
算少，故在五窮六絕之傳統智慧下，大市可能會有較明顯之消化及回吐，以經過逾半年之中期上
升後，一旦進入正常消化，時間可能為４到６周，甚至６到８周。
《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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