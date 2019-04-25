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25/04/2019 08:54

【科創板】白山科技、博拉網絡科創板上市申請獲受理

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上交所昨晚（２４日）公布，受理博拉網絡股份有限公司、貴
州白山雲科技股份有限公司的科創板上市申請。至此，科創板受理企業總數增加到９２家。此外
，科創板擬上市企業蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司獲上交所問詢。
　　博拉網絡為大數據服務提供商，截至２０１８年末，總資產３﹒５億元（人民幣．下同），
歸屬於母公司股東權益３﹒３億元。
　　白山科技為專注於數據分發、安全和應用集成領域的雲計算服務提供商。截至２０１８年末
，營業收入為１０﹒５億元，歸母淨利潤為４９３０萬元。（ａｃ）

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