【一帶一路】商務部：經貿合作非獨享「奶酪」而是共享「蛋糕」

《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部副部長錢克明在境外經貿合作區分論壇上作主旨發

言時表示，「一帶一路」框架下的經貿合作區不是一方獨享的「奶酪」，而是各方共享的「蛋糕

」。中方倡議，各方拓展合作視野、創新合作方式、深化合作領域，尋找最大公約數，使合作區

成為構建人類命運共同體的重要合作實踐平台。（ｃａ）

