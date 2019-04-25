《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部副部長錢克明在境外經貿合作區分論壇上作主旨發
言時表示，「一帶一路」框架下的經貿合作區不是一方獨享的「奶酪」，而是各方共享的「蛋糕
」。中方倡議，各方拓展合作視野、創新合作方式、深化合作領域，尋找最大公約數，使合作區
成為構建人類命運共同體的重要合作實踐平台。（ｃａ）
25/04/2019 10:19
【一帶一路】商務部：經貿合作非獨享「奶酪」而是共享「蛋糕」
《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部副部長錢克明在境外經貿合作區分論壇上作主旨發
言時表示，「一帶一路」框架下的經貿合作區不是一方獨享的「奶酪」，而是各方共享的「蛋糕
」。中方倡議，各方拓展合作視野、創新合作方式、深化合作領域，尋找最大公約數，使合作區
成為構建人類命運共同體的重要合作實踐平台。（ｃａ）
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