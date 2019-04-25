【Ａ股震盪】滬指收挫２﹒４％近兩個月最大跌幅，外資流走１７億

《經濟通通訊社２５日專訊》Ａ股市場午後出現崩跌景象，全部行業板塊均告下跌，在汽車

、環保、科技等股份大幅領跌之下，滬綜指跌幅快速擴大，全日收挫２﹒４％，為３月８月以來

最大單日跌幅，收報３１２３﹒８３點，深市表現更差，深成指挫３﹒２１％，報９９０７，失

守萬點關口，中小創業板指暴瀉４﹒３％。

人民銀行官員在國新辦吹風會上回應貨幣政策走向是否收緊時表示，以前沒有放鬆，現在也

談不上收緊，始終與經濟增速相匹配。

另外，外資走資潮持續，截至今日，北上資金通過滬股通、深股通已連續４個交易日錄得淨

賣出Ａ股１３６億元（人民幣．下同），今日流走１７億元。跌市催谷成交，兩市全日成交額

７３３３億元人民幣，按日增長１２﹒４％。



＊汽車前景備受挑戰，齊齊大倒退＊



乘聯會公布，４月第一周內地日均零售３﹒５萬台，按年增８％，不過４月首兩周的總體批

發量為日均３﹒４萬台，銷量按年下降３０％。乘聯會認為，國六排放標準的政策對產銷和庫存

的影響巨大。如果後面再有省份推出，則經銷商將面臨極其慘烈的清理庫存的壓力，而且對新車

的銷售帶來不利影響。

市場對車市的發展不樂觀，一汽轎車（深：０００８００）急挫６﹒２％，長安汽車

（深：０００６２５）跌５％，上汽集團（滬：６００１０４）跌３﹒６％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌２﹒６％，長城汽車（滬：６０１６３３）軟１﹒９％。

電動車龍頭特斯拉首季虧損７億美元，超出市場預期，燃料電池概念板塊崩跌，２０股跌停

，包括力帆股份（滬：６０１７７７）、美錦能源（深：０００７２３）、中鋼天源

（深：００２０５７）、長城電工（滬：６００１９２）、凱龍股份（深：００２７８３）等。



＊周期股疲弱，兗煤Ａ跌近半成＊



周期板塊今日集體見明顯跌勢，鋼鐵股方面，大冶特鋼（深：０００７０８）瀉５﹒９％，

寶鋼股份（滬：６０００１９）挫４﹒４％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）跌４﹒３％。

建材股方面，西部建設（深：００２３０２）跌停，方大集團（深：００００５５）挫

７％，中國巨石（滬：６００１７６）跌２﹒８％。

煤炭股方面，紅陽能源（滬：６００７５８）跌停，大同煤業（滬：６０１００１）跌

５﹒４％，兗州煤業（滬：６００１８８）跌４﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９４１﹒８２ －２﹒１９



上證綜合指數 ３１２３﹒８３ －２﹒４３ ３０９０﹒７６

深證綜合指數 １６８８﹒２５ －３﹒４１ ４２４３﹒０１



上證Ｂ股指數 ３１２﹒３１ －１﹒２６ ２﹒３６

深證Ｂ股指數 １０２３﹒１４ －２﹒０６ １﹒０１



上證１８０指數 ８７２４﹒４７ －１﹒９２

上證３８０指數 ４９９０﹒９２ －３﹒７１



深證成份指數 ９９０７﹒６３ －３﹒２１

中小創新指數 ２０２３﹒２１ －４﹒２９

深圳創業板指數 １６６９﹒９８ －２﹒８４

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