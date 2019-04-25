《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３０７，較上個交易日跌
１０２點子，連跌三日，為３月末以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４１點子，報６﹒７２２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１７９。
分析表示，中國一季度超預期的經濟數據讓市場樂觀情緒彌漫，政策可能收緊或者至少不會
再鬆的擔憂也隨之而來。這一定程度亦支撐人民幣匯率。但人民幣匯率上下空間現在看來都有限
，美國經濟數據不錯，但美指也沒完全突破，人民幣不見得會突破區間。（ｃａ）
25/04/2019 10:00
【聚焦人幣】人幣中間價連跌三日至３月末新低，即期低開４１點子
《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３０７，較上個交易日跌
１０２點子，連跌三日，為３月末以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４１點子，報６﹒７２２０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１７９。
分析表示，中國一季度超預期的經濟數據讓市場樂觀情緒彌漫，政策可能收緊或者至少不會
再鬆的擔憂也隨之而來。這一定程度亦支撐人民幣匯率。但人民幣匯率上下空間現在看來都有限
，美國經濟數據不錯，但美指也沒完全突破，人民幣不見得會突破區間。（ｃａ）
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