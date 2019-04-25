【人行收水】人行暫停逆回購操作，淨回籠８００億

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

今日不開展逆回購操作。除了昨日（２４日）開展了２６７４億元（人民幣．下同）定向中期借

貸便利（ＴＭＬＦ）操作，人行已連續四個交易日暫停逆回購操作。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨回籠８００億元。（ａｃ）

