《經濟通通訊社２５日專訊》針對前段時間視覺中國（深：０００６８１）被指對沒有版權
的圖片打上自家水印，並向使用該等圖片的商業機構漫天開價，實行「勒索式維權」事件，國家
知識產權局新聞發言人、辦公室主任胡文輝在新聞發布會上作出回應。他表示，已經關注到相關
職能部門約談視覺中國，並且作出了相應整改措施。
胡文輝強調，加強對各類知識產權的保護、依法維護廣大權利人的合法權益是國家知識產權
局一貫堅持的立場，同時也反對任何以保護知識產權之名濫用知識產權的行為。（ｃａ）
25/04/2019 11:28
【版權黑洞】國家知識產權局談視覺中國：反對以保護之名濫用
《經濟通通訊社２５日專訊》針對前段時間視覺中國（深：０００６８１）被指對沒有版權
的圖片打上自家水印，並向使用該等圖片的商業機構漫天開價，實行「勒索式維權」事件，國家
知識產權局新聞發言人、辦公室主任胡文輝在新聞發布會上作出回應。他表示，已經關注到相關
職能部門約談視覺中國，並且作出了相應整改措施。
胡文輝強調，加強對各類知識產權的保護、依法維護廣大權利人的合法權益是國家知識產權
局一貫堅持的立場，同時也反對任何以保護知識產權之名濫用知識產權的行為。（ｃａ）
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