【貿易開戰】ＩＴＣ雙反調查結果鎖定對中國鋼製輪轂徵收高額關稅

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透社》報道，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）周三宣布

，認定中國卡車鋼製輪轂生產企業在美國市場傾銷，並接受政府不公平補貼，對美國同業造成損

害，將對這些產品徵收的高額關稅鎖定五年。

在ＩＴＣ做出上述決定之前，美國商務部今年３月終裁決定對所有中國鋼製輪轂生產企業徵

收３２１％的反傾銷關稅和４５７％的反補貼關稅。包括從中國進口的、用於中型和大型卡車以

及其他商用車輛的２２﹒５英寸和２４﹒５英寸鋼制輪轂。（ｃａ）

