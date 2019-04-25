  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2019 13:51

【貿易開戰】ＩＴＣ雙反調查結果鎖定對中國鋼製輪轂徵收高額關稅

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透社》報道，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）周三宣布
，認定中國卡車鋼製輪轂生產企業在美國市場傾銷，並接受政府不公平補貼，對美國同業造成損
害，將對這些產品徵收的高額關稅鎖定五年。
　　在ＩＴＣ做出上述決定之前，美國商務部今年３月終裁決定對所有中國鋼製輪轂生產企業徵
收３２１％的反傾銷關稅和４５７％的反補貼關稅。包括從中國進口的、用於中型和大型卡車以
及其他商用車輛的２２﹒５英寸和２４﹒５英寸鋼制輪轂。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事25/04/2019
【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸 槓桿資金或炒作A股惹關注
FOCUS25/04/2019
【FOCUS】「一帶一路」再登場 北京調整口徑下大棋
生財有道25/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：內銀續軟追落後機會微
中國故事25/04/2019
港人轉型出路 「深圳墾丁」開民宿
國際動態25/04/2019
金正恩今晤普京 冀俄助鬆綁制裁
生財有道24/04/2019
【衝上雲霄】外圍因素漸回穩 中資航空業年內有望起飛！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金