《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透社》報道，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）周三宣布
，認定中國卡車鋼製輪轂生產企業在美國市場傾銷，並接受政府不公平補貼，對美國同業造成損
害，將對這些產品徵收的高額關稅鎖定五年。
在ＩＴＣ做出上述決定之前，美國商務部今年３月終裁決定對所有中國鋼製輪轂生產企業徵
收３２１％的反傾銷關稅和４５７％的反補貼關稅。包括從中國進口的、用於中型和大型卡車以
及其他商用車輛的２２﹒５英寸和２４﹒５英寸鋼制輪轂。（ｃａ）
25/04/2019 13:51
【貿易開戰】ＩＴＣ雙反調查結果鎖定對中國鋼製輪轂徵收高額關稅
《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透社》報道，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）周三宣布
，認定中國卡車鋼製輪轂生產企業在美國市場傾銷，並接受政府不公平補貼，對美國同業造成損
害，將對這些產品徵收的高額關稅鎖定五年。
在ＩＴＣ做出上述決定之前，美國商務部今年３月終裁決定對所有中國鋼製輪轂生產企業徵
收３２１％的反傾銷關稅和４５７％的反補貼關稅。包括從中國進口的、用於中型和大型卡車以
及其他商用車輛的２２﹒５英寸和２４﹒５英寸鋼制輪轂。（ｃａ）
|中國故事25/04/2019
【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸 槓桿資金或炒作A股惹關注
|FOCUS25/04/2019
【FOCUS】「一帶一路」再登場 北京調整口徑下大棋
|生財有道25/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：內銀續軟追落後機會微
|中國故事25/04/2019
港人轉型出路 「深圳墾丁」開民宿
|國際動態25/04/2019
金正恩今晤普京 冀俄助鬆綁制裁
|生財有道24/04/2019
【衝上雲霄】外圍因素漸回穩 中資航空業年內有望起飛！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰