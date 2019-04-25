【一帶一路】李克強：願將一帶一路倡議同歐盟歐亞互聯互通對接

《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強２５日在釣魚台國賓館會見歐盟委員會副主

席謝夫喬維奇。李克強表示，中方願同歐方一道，共同推動會晤共識得到落實，加快推進中歐投

資協定談判，爭取盡快完成地理標識談判，盡早簽署中歐航空安全協定，這對中歐雙方、對世界

都有利。

李克強又稱，願將「一帶一路」倡議同歐盟歐亞互聯互通戰略深度對接，按市場化、法治化

原則，拓展第三方市場合作，深化在氣候變化等問題上的協調合作。（ｃａ）

