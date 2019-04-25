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25/04/2019 14:21

【一帶一路】李克強：願將一帶一路倡議同歐盟歐亞互聯互通對接

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國務院總理李克強２５日在釣魚台國賓館會見歐盟委員會副主
席謝夫喬維奇。李克強表示，中方願同歐方一道，共同推動會晤共識得到落實，加快推進中歐投
資協定談判，爭取盡快完成地理標識談判，盡早簽署中歐航空安全協定，這對中歐雙方、對世界
都有利。
　　李克強又稱，願將「一帶一路」倡議同歐盟歐亞互聯互通戰略深度對接，按市場化、法治化
原則，拓展第三方市場合作，深化在氣候變化等問題上的協調合作。（ｃａ）

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