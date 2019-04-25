《經濟通通訊社２５日專訊》上海證券交易所表示，今日關注到有媒體報道科創板融券業務
將實行Ｔ＋０償還等制度安排，相關報道存在不實之處，可能對市場參與人造成誤導。科創板融
資融券及轉融通證券出借相關制度安排目前尚在研究制定中，將於定稿後及時向市場公布。
（ｗｌ）
25/04/2019 11:48
【科創板】上交所：科創板融券業務將實行Ｔ＋０報道存不實之處
《經濟通通訊社２５日專訊》上海證券交易所表示，今日關注到有媒體報道科創板融券業務
將實行Ｔ＋０償還等制度安排，相關報道存在不實之處，可能對市場參與人造成誤導。科創板融
資融券及轉融通證券出借相關制度安排目前尚在研究制定中，將於定稿後及時向市場公布。
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