【ＦＯＣＵＳ】「一帶一路」再登場，北京調整口徑下大棋

【ＦＯＣＵＳ】繼２０１７年５月首秀之後，第二屆「一帶一路」高峰論壇周四（２５日）

起再度於北京登場。跟首屆峰會展示影響力相比，面對過去兩年外界有關「虛榮計劃」、「白象

工程」、「債務殖民」……的種種質疑，今次北京的重點勢是重塑形象。據悉，論壇公報擬加入

「遵守全球債務目標，促進綠色發展」「鼓勵當地貨幣融資，符合各自國家的優先需要、法律、

法規、國際承諾」等新提法。

中國力避「一帶一路」政治化批評，惟地緣博弈仍如影隨形。除了印度連續兩屆拒?出席，

兩年前派出白宮官員出席的美國，今次亦完全無影；此外，東盟十國、意大利、奧地利、葡萄牙

、瑞士、埃及、阿聯酋等３７國國家領袖齊將出席，顯示「一帶一路」於東南亞、歐洲、中東穩

步布局。



＊強調遵守債務目標及促綠色發展＊



自大大２０１３年首次提出「一帶一路（絲綢之路經濟帶＋２１世紀海上絲綢之路）」概念

，截至上月底，中國已與１２５個國家和２９個國際組織簽署１７３份合作文件。人行行長易綱

最新透露，中資已為「一帶一路」提供資金４４００億美元。

鑑於鐵路、公路、港口、能源、通訊等設施聯通建設是「一帶一路」的核心內容，過往圍繞

馬來西亞叫停東海岸鐵路、緬甸萊比塘銅礦衝突停工事件、斯里蘭卡漢班托塔港債務風波等，令

「一帶一路」倍受質疑。其中，美國駐北京大使館周三（２４日）指摘，「一帶一路」倡議是「

虛榮計劃」。

為紓緩外界對項目透明度和債務的關注，北京正採取一系列措施，包括更低調的宣傳、更明

確的國企參與規則、限制使用「一帶一路」品牌及建立海外審計和反腐機制；更勢借今次論壇調

整「一帶一路」倡議的宣傳口徑。

消息指，論壇擬發表的公報將包括，３７位全球領導人「就項目融資問題達成一致，遵守全

球債務目標，並促進綠色發展」「支持國內和國際金融機構之間的協作，為項目提供多元化和可

持續性的金融協助」等新提法。



＊美印拒出席，地緣博弈如影隨形＊



儘管北京一直將「一帶一路」稱作體現多邊主義精神、追求互利共贏目標及合作的平台，而

非地緣政治工具，惟地緣博弈仍如影隨形。就在３月，意大利與中國簽署「一帶一路」框架協議

，為首個加入的Ｇ７國家，即被視作北京的重大突破。

美國智庫蘭德公司較早時發表題為《Ａｔ ｔｈｅ ｄａｗｎ ｏｆ ｂｅｌｔ ａｎｄ

ｒｏａｄ》的研究報告就稱，中國與關鍵國家的地緣戰略關係側重於預期的雙邊和區域利益，發

展中世界促進中國經濟增長並提高中國的全球影響力。由於東南亞是中國在政治經濟上的首要任

務，中美可能的合作程度可能更加困難。

隨著今次新加坡、泰國的加入，東盟十國的領導人齊齊亮相論壇；而早前遭馬來西亞首相馬

哈蒂爾叫停的「一帶一路」旗艦項目－－東海岸鐵路則最快將於下月復工。不過，印度連續兩度

缺席，有評論就指，其立場讓國際社會更多地注意到「一帶一路」計劃某些令人不安的層面。

無論如何，倘若中國能夠控制好項目回報管理、財政及信貸可持續等風險，「一帶一路」倡

議無疑能通過基礎設施投資和連通性來支持中國貿易和經濟增長；至於香港，擔當相關項目的融

資樞紐，連接投資者、銀行家、企業界，更是金融服務業的下一個大機遇。

（經濟通通訊社 俞瑾）

