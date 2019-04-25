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即市新聞

25/04/2019 09:05

《師傅教路－黃瑋傑》中移動、聯通季績反映「降費提速」重大壓力

　　《師傅教路》中移動（００９４１）與聯通（００７６２）相繼公布今年第一季度業績，顯
示「降費提速」政策這座大山繼續對電訊營運商的業績造成重大壓力。中移動首季營運收入為
１８５０億元（人民幣．下同），較去年同期下降０﹒３％。其中，通信服務收入為１６５９億
元，下降０﹒５％，主要由於流量資費快速下滑，同時受２０１８年７月全面取消境內流量「漫
遊」費的「翹尾」影響。受收入下降、剛性支出持續增加影響，集團股東應佔利潤為２３７億元
，下降８﹒３％。

＊中移動季度盈利下降逾８％＊

　　中移動用戶方面，截至今年３月３１日，集團移動客戶總數約９﹒３１億戶，較去年底淨增
加６３２萬戶，但增速較去年第四季度的８５７萬戶有所放慢。其中，４Ｇ客戶總數為７﹒２３
億戶，首季度淨增４Ｇ客戶１０６７萬戶。首季度移動ＡＲＰＵ為５０﹒３元，顯著高於去年第
四季度的４５﹒４元，可能是受惠短信業務結構性優化（集團短信使用量較去年同期增長
１９﹒３％。在家庭寬帶市場，截至今年３月３１日，集團有綫寬帶客戶總數達１﹒６７億戶，
首季度淨增１０３４萬戶，比去年第四季度淨增９８７萬戶有所加快，但有線寬帶ＡＲＰＵ為
３０﹒８元，較去年第四度的３１﹒５元為低。

＊聯通首季移動用戶增速加快＊

　　聯通首季整體服務收入為６６８億元，較去年同期增長０﹒３％；股東應佔盈利為
３６﹒７５億元增長２２﹒３％。集團第一季度移動出帳用戶淨增８１０萬戶，達到３﹒２３億
戶，比去年第四季度淨增５２１萬戶有所加快；其中４Ｇ用戶淨增１０５２萬戶，達到２﹒３億
戶，比去年第四季淨增６０７萬戶亦顯著加快。截至３月底，聯通固網本地電話用戶總數為
５４９２萬戶，淨減少９７﹒９萬戶，減幅相對去年第四季的９２﹒６萬戶略見加大。
　　固網寬帶用戶總數為８２３９萬戶，淨增加１５１萬戶，較去年第四季淨增５３﹒３萬戶顯
著加快。受到去年７月起實施的取消手機流量「漫遊」費以及市場競爭加劇影響，聯通第一季度
移動服務收入比去年同期下降５﹒２％至３９３億元，移動出帳用戶ＡＲＰＵ為４１﹒２元，比
去年同期亦有所下降。不過，其他業務收入卻錄得較快增長，例如產業互聯網業務收入增長
４７﹒４％至８６﹒６１億元，得益於創新業務快速增長拉動；固網服務收入達到２６９億元，
增長９﹒４％，抵銷了移動服務收入的跌幅，令整體收入仍錄得正增長。
《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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